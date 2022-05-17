Бои в Донецкой области и "дорога жизни" в Луганской области: передовые позиции российско-украинской войны | Ирина Волк в проекте "Волонтеры и война"
Что берут с собой украинские военные, когда идут в бой, как идет подготовка к столкновению с рашистами и что поют бойцы на передовой?
О жизни военных и жителей, не покинувших рубеж журналистка "Еспресо" в программе "Волонтеры и война" пообщается с волонтером Ириной Вовк, которая на днях вернулась с передовой.
Во вторник 17 мая в программе "Волонтеры и война" волонтер Ирина Вовк расскажет о буднях украинского войска. Что берут с собой бойцы, когда идут в бой и как идет подготовка. Не обходите без песни, а вот какой – услышите в видео. Кроме того о боях в Донецкой и Луганщине, так называемая "дорога жизни" Лисичанск - Бахмут, почему она важна и как держатся защитники. Что говорят местные, которые не покинули свои дома. Ирина Вовк расскажет после посещения передовых позиций.
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