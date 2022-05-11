Об этом сообщает в твиттере британское министерство обороны со ссылкой на данные своей разведки.

"Бои продолжаются на острове Змеиный и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там", – говорится в сообщении.

По информации минобороны британцев, Украине удалось поразить враждебное ПВО на острове и корабле с помощью беспилотников Bayraktar.

На Туманном Альбионе считают: если России все же удастся укрепить свои позиции с помощью крылатых ракет и береговой охраны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

Британская разведка также утверждает, что сейчас российские корабли со снабжением имеют минимальную защиту в этой части моря, поскольку раньше их защищал ракетный крейсер "Москва".

После потопления флагмана Черноморского флота крейсера "Москва" российские оккупанты начали чаще наносить ракетные удары с подлодок.

ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb