Бои на острове Змеиный: Украина поразила вражеские средства ПВО и корабли, однако РФ пытается укрепить свои позиции, - британская разведка
Россия пытается изменить свой гарнизон на захваченном острове Змеиный в Черном море
Об этом сообщает в твиттере британское министерство обороны со ссылкой на данные своей разведки.
"Бои продолжаются на острове Змеиный и Россия неоднократно пыталась укрепить свой незащищенный гарнизон, расположенный там", – говорится в сообщении.
По информации минобороны британцев, Украине удалось поразить враждебное ПВО на острове и корабле с помощью беспилотников Bayraktar.
На Туманном Альбионе считают: если России все же удастся укрепить свои позиции с помощью крылатых ракет и береговой охраны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.
Британская разведка также утверждает, что сейчас российские корабли со снабжением имеют минимальную защиту в этой части моря, поскольку раньше их защищал ракетный крейсер "Москва".
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