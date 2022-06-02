Бои на границе Херсонщины и Николаевщины стали намного жестче, - полковник Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что враг постоянно подтягивает новые силы, техники, боеприпасы. Противник закрепляется, чтобы перейти к наступлению и это только дело времени, также пытается направлять силы на направлениях Запорожской, Донецкой областей, на Восток и Юг
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В последнее время обстрелы в Николаеве слышны часто. Если раньше враг обстреливал город в основном ночью, то сейчас почти целый день с некоторыми перерывами. Применяет крупнокалиберные минометы типа "Тюльпан" для того, чтобы доставать в город. Есть потери среди гражданских. Уже сегодня утром враг. обстреливал Николаев, полчаса тому назад были большие взрывы", – рассказал Костенко.
Полковник отметил относительно первой линии, где идут бои на границе Херсонской и Николаевской областей, то там стало гораздо ожесточеннее.
"Враг пытался сдвинуть позиции украинской армии, но наши их отразили. Это локально, сейчас речь не о наступлении. Враг хотел стать на другую деревню, на другие высоты, чтобы лучше занимать оборону. Наши не дают им это сделать, сами передвигаются и ищут место" для лучших позиции, поэтому сейчас на первой линии идут очень серьезные бои.Первая линия большая по длине, минимальное расстояние до Николаева около 20 км.Поэтому враг и обстреливает, берет дальнобойную артиллерию, РСЗО (ракетные системы залпового огня, – Ред.), которыми может дотягиваться до Николаева", – объяснил Костенко.
Полковник не исключает интенсивность вражеских обстрелов Николаевщины из-за активизации украинской армии на Херсонском направлении.
Роман Костенко сообщил: "В той локальной борьбе, за местность и за позиции, ВСУ ведут очень кровопролитные бои, пытаясь вытеснить врага. А враг использует все виды артиллерии и, возможно, поэтому начинает активнее обстреливать город и гражданское население, среди которого есть погибшие".
Полковник СБУ отметил, что ощутима концентрация сил противника на Николаевском направлении.
Мы видим, как постоянно подвозят новые силы, технику, боеприпасы. Мы уже говорили о танках Т-62, которые они сняли с консервации и опрокидывают на южное направление. Поэтому понимаем, что они закрепляются, чтобы иметь возможность перейти к наступлению, и это только дело времени. Противник уже направляет силы на направлениях Запорожской, Донецкой областей и на Восток, Юг. Я думаю, они в первую очередь рассчитывают закончить вопрос Востока и продолжить потом на Юге", – подчеркнул Костенко.
Роман Костенко заверил, что Николаевский регион готов к обороне. Подготовлено несколько линий обороны для отражения вражеского нападения. Такие работы продолжаются и по обороне города, и по всему региону вплоть до соединения с Кировоградским направлением.
- Ранее полковник СБУ Роман Костенко рассказал , что противник взимает дополнительные силы и танки на Николаевском направлении и не оставил замыслов по захвату Юга Украины.
- Также он убежден, что эффективность украинской армии в боях значительно превосходит количество оружия и личного состава РФ.
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