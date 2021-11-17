Бои на границе Азербайджана и Армении: страны рассказали о новых потерях
15-16 ноября обострилась ситуация на спорной территории между Арменией и Азербайджаном – появились сообщения о новых погибших
По данным министерств обороны обеих стран, во время боев на границе погибли семь азербайджанских военных и один армянский.
Минобороны Армении заявило, что 13 армянских военных попали в плен, еще из 24 потеряли связь.
16 ноября министерство обороны Армении сообщило о пограничной атаке со стороны Азербайджана. Армяне обвинили Азербайджан в провокации.
Минобороны Армении утверждает, что Азербайджан использовал артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.
В то же время министерство обороны Азербайджана заявило , что армяне первыми начали обстрел, а азеобайджанские военные приняли "адекватные ответные меры".
На утро 17 ноября ситуация стабилизировалась и остается относительно спокойной. Стороны пытаются договориться о возвращении пленных при посредничестве Москвы.
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