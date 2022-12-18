Бои на энергофронте проходят в трех плоскостях, - эксперт Центра Разумкова
Бои на энергетическом фронте Украины происходят в трех плоскостях - физической, финансовой и юридической
Об этом в эфире Эспрессо заявил эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский.
"По состоянию на сейчас, у нас фактически бои на энергетическом фронте происходят в трех плоскостях. Первая - физическая, это физическая защита объектов энергосистемы. Вторая плоскость - финансовая. В том числе и расчеты, и долги предыдущих периодов, и привлечение средств на плановые и внеплановые ремонты", – отметил он.
Белявский отметил, что в отопительный сезон проходят не только внеплановые ремонты, но и будут выводиться из строя те или иные агрегаты для плановых ремонтов.
"Конечно, третья плоскость - это юридическая. Фиксация результатов террористических обстрелов и атак на объекты энергетической инфраструктуры. Объединение всех этих фактов в уголовное производство, которое будет слушаться Международным уголовным судом в части дела о геноциде украинского народа", - подытожил эксперт .
- Напомним, 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время воздушной тревоги в некоторых областях Украины сообщили о работе ПВО, по Харькову оккупанты выпустили более 10 ракет по критической инфраструктуре, а в столице - повреждение энергоинфраструктуры.
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