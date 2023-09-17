"Бои идут за каждое село, за каждую посадку и за каждый сантиметр": соучредитель DeepState Погорелый прокомментировал ситуацию у Токмака
Роман Погорелый, соучредитель DeepState, прокомментировал ситуацию под Токмаком и отметил, что на этой локации бои идут за каждое село, за каждую посадку и за каждый сантиметр
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Расстояние - это десятки населенных пунктов и десятки посадок, которые нужно пройти Вооруженным Силам. Они точно не измеряются просто в километраже, его 23, 20, 40 или 200, потому что бои идут за каждое село, за каждую посадку и за каждый сантиметр, которые проходят ВСУ. Они очень тяжелые и кровопролитные, а впереди Токмак и он скоро будет украинским, но вопрос времени", - отметил Погорелый.
- В августе мировые СМИ писали, что украинские военные прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и вступили в бой с первой линией российской обороны.
- Алексей Гетьман, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, рассказал, что, дойдя до Токмака и перерезав противнику логистику по железной дороге, максимум через три месяца херсонская и крымская группировка врага капитулирует.
- 17 сентября сообщалось, что в последние дни российские войска, вероятно, усилили оборону вокруг временно оккупированного Токмака Запорожской области. Оккупанты подкармливают город, чтобы он стал их опорой для второй линии обороны.
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