"Бои идут за каждое село, за каждую посадку и за каждый сантиметр": соучредитель DeepState Погорелый прокомментировал ситуацию у Токмака

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Расстояние - это десятки населенных пунктов и десятки посадок, которые нужно пройти Вооруженным Силам. Они точно не измеряются просто в километраже, его 23, 20, 40 или 200, потому что бои идут за каждое село, за каждую посадку и за каждый сантиметр, которые проходят ВСУ. Они очень тяжелые и кровопролитные, а впереди Токмак и он скоро будет украинским, но вопрос времени", - отметил Погорелый.