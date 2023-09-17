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Главная Война с Россией "Бои идут за каждое село, за каждую посадку и за каждый сантиметр": соучредитель DeepState Погорелый прокомментировал ситуацию у Токмака
Эксклюзив

"Бои идут за каждое село, за каждую посадку и за каждый сантиметр": соучредитель DeepState Погорелый прокомментировал ситуацию у Токмака

17 сентября, 2023 воскресенье
18:51
Война с Россией

Роман Погорелый, соучредитель DeepState, прокомментировал ситуацию под Токмаком и отметил, что на этой локации бои идут за каждое село, за каждую посадку и за каждый сантиметр

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Расстояние - это десятки населенных пунктов и десятки посадок, которые нужно пройти Вооруженным Силам. Они точно не измеряются просто в километраже, его 23, 20, 40 или 200, потому что бои идут за каждое село, за каждую посадку и за каждый сантиметр, которые проходят ВСУ. Они очень тяжелые и кровопролитные, а впереди Токмак и он скоро будет украинским, но вопрос времени", - отметил Погорелый.

  • В августе мировые СМИ писали, что украинские военные прорвались через российское минное поле к северу от Токмака и вступили в бой с первой линией российской обороны.
  • Алексей Гетьман, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, рассказал, что, дойдя до Токмака и перерезав противнику логистику по железной дороге, максимум через три месяца херсонская и крымская группировка врага капитулирует.
  • 17 сентября сообщалось, что в последние дни российские войска, вероятно, усилили оборону вокруг временно оккупированного Токмака Запорожской области. Оккупанты подкармливают город, чтобы он стал их опорой для второй линии обороны.
военные силы Украины
окупанти
Запорожская область
Контрнаступление ЗСУ
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