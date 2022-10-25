Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, – Подоляк

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "Настоящее время".

"Если нужно, то мы все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины. Не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, "красных директоров", а реальных граждан. Будем делать все что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", – отметил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента привел аналогию ситуации с Богуслаевым и обмена Виктора Медведчука, которого отдали россиянам, освободив из плена оккупантов более 200 украинских героев. В то же время Подоляк подчеркнул, что к вопросу обмена нужно относиться "очень бережно и аккуратно".

"Все, что касается процесса обмена, - это настолько тонкая материя… Мы использовали субъекта: получили все данные, все показания, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали вместо него своих классных ребят. Я надеюсь, что мы и дальше будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов", - сказал Михаил Подоляк.

Напомним, 22 октября в Запорожье задержали экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева, - СМИ

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24 октября суд избрал для Богуслаева меру пресечения – 2 месяца под стражей.

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