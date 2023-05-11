Владелец Мотор-Сичи Вячеслав Богуслаев оказался высокопоставленным российским агентом. И теперь он обратился с просьбой выдать его на обмен в РФ к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Ситуация очень показательная. Во-первых, выдача Богуслаева может иметь очень негативные последствия — он будет руководить перетаскиванием всех технологий и специалистов из Мотор-Сичи. Это для начала нужно очень серьезно взвешивать результаты.

Богуслаев должен рассказать, кто его крышевал во власти, как минимум с 2014 года, как это он так подпольно работал на РФ, что это заметили только в 2022-м. Кто за это отвечает?

Разве у нас Ермак руководит государством, что разоблаченный российский агент обращается именно к нему? Ермак близко связан с РФ и должен быть среди подозреваемых в государственной измене, поскольку именно Ермак сделал все, чтобы сорвать подготовку Украины к войне и облегчить Путину захват Чонгара и захват Украины вообще

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Во-вторых, разве у нас Ермак руководит государством, что разоблаченный российский агент обращается именно к нему? Ермак близко связан с РФ и должен быть среди подозреваемых в государственной измене, поскольку именно Ермак сделал все, чтобы сорвать подготовку Украины к войне и облегчить Путину захват Чонгара и захват Украины вообще. Именно Ермак гарантировал Украине мир и врал о больших мирных достижениях, о прогрессе в переговорах. Это была часть российской дезинформационной кампании.

Обмен пленными должен проходить под контролем спецслужб, а не пророссийских деятелей из Офиса президента.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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