Богуслаев: где искать предателя?
Служба Безопасности, которая не является службой безопасности, а работает как генератор случайных посадок – это реальная угроза национальной безопасности
Задача на логику для первого класса.
Дано:
1. Мотор Сич – крупнейший в Украине производитель вертолетных двигателей для машин, активно используемых российской армией.
2. Владелец этого завода – яростный ватник, неоднократно публично высказывавшийся в поддержку России, был депутатом от запрещенной сейчас пророссийской партии.
Богуслаев жлоб и живет с трешевыми обоями и советскими коврами
Вопрос: Где искать предателя?
Правда, задачка несложная? А СБУ не могла ее решить целых 8 лет после начала войны.
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Вот о чем нужно говорить, а не что Богуслаев жлоб и живет с трешевыми обоями и советскими коврами.
Служба Безопасности, которая не является службой безопасности, а работает как генератор случайных посадок – это реальная угроза национальной безопасности и с этим нужно срочно что-то делать.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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