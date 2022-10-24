Богуслаев: где искать предателя?

Задача на логику для первого класса.

Дано:

1. Мотор Сич – крупнейший в Украине производитель вертолетных двигателей для машин, активно используемых российской армией.

2. Владелец этого завода – яростный ватник, неоднократно публично высказывавшийся в поддержку России, был депутатом от запрещенной сейчас пророссийской партии.

Богуслаев жлоб и живет с трешевыми обоями и советскими коврами

Вопрос: Где искать предателя?

Правда, задачка несложная? А СБУ не могла ее решить целых 8 лет после начала войны.

Читайте также: Богуслаев сел в СИЗО. Кто следующий?

Вот о чем нужно говорить, а не что Богуслаев жлоб и живет с трешевыми обоями и советскими коврами.

Служба Безопасности, которая не является службой безопасности, а работает как генератор случайных посадок – это реальная угроза национальной безопасности и с этим нужно срочно что-то делать.

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.