Богдан заявил, что депутатам от "Слуги Народа" ежемесячно платят в конвертах за "нужные" голосования в Раде
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что депутаты от партии "Слуга Народа" ежемесячно получают в конвертах деньги за "нужные" голосования в Верховной Раде
Об этом Богдан сказал в интервью Дмитрию Гордону.
"Там огромные бюджеты. Откуда они берутся? Конечно же, есть какие-то направления бизнеса, которые дают "черный" кэш", - сказал Богдан.
На уточняющий вопрос Гордона платят ли депутатам от "Слуги народа" деньги в конвертах ежемесячно, бывший глава ОП ответил: "Ну, да. Я слышал, что платят".
Как отметил Богдан, зарплата нардепа зависит от того, как он голосует в Раде за "нужные" законы.
"Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тыс. не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается", - сказал Богдан.
Экс-руководитель ОП добавил, что Национальное антикоррупционное бюро на подобные нарушения не реагирует, поскольку до сих пор нет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По мнению Богдана, после назначения руководителя начнутся облавы.
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