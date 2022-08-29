Об этом сообщает "Медуза".

Задержания начались еще в воскресенье, 28 августа. Российские силовики заявили, что пробег элитных спортивных автомобилей был несанкционирован.

Таганский районный суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста криптоблогеру Алексею Хитрову, выступившему организатором пробега.

Его признали виновным в организации массового "одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка".

Среди других участников автопробега, которым предъявили обвинения, бывший мэр Архангельска Александр Донской и соучредитель международного венчурного фонда Reaction Global Тимур Унароков.

В общей сложности на участников автопробега завели 118 административных дел. Большинство протоколов на "богатых и успешных" составлено по статье о нарушении правил проведения массовой акции (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

29 августа В Москве задержали политика Гозмана за сравнение Сталина с Гитлером.