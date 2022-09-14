Видео обнародовала промоутерская компания Matchroom Boxing в Twitter.

Альварес и Головкин провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе (США), где в ночь на воскресенье 18 сентября проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), которым владеет мексиканец.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес ранее дважды встречались в среднем весе (до 72,6 кг). В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец. Казахстанец не согласился с результатом обоих поединков.

Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн.

3 сентября украинский боксер Александр Усик заявил, что готов провести сражение против Сауля Альвареса.

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