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Главная Спорт Богатейший боксер мира рассказал, кого считает лучшим бойцом мира

Богатейший боксер мира рассказал, кого считает лучшим бойцом мира

17 сентября, 2022 суббота
10:44
Спорт

Мексиканец Сауль Альварес назвал украинца Александра Усика лучшим боксером мира

Об этом сообщает Insider .

По словам Канело, в его личном рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, первое место занимает Усик.

"Усик – номер один в мире. Все благодаря его навыкам", - сказал Альварес.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе. Два предыдущих поединка украинец выиграл у британца Энтони Джошуа.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и самым богатым боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн.

  • В ночь на 18 сентября Сауль Альварес будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в поединке против казахстанца Геннадия Головкина.

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Бокс
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