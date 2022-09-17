Богатейший боксер мира рассказал, кого считает лучшим бойцом мира
Мексиканец Сауль Альварес назвал украинца Александра Усика лучшим боксером мира
Об этом сообщает Insider .
По словам Канело, в его личном рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, первое место занимает Усик.
"Усик – номер один в мире. Все благодаря его навыкам", - сказал Альварес.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе. Два предыдущих поединка украинец выиграл у британца Энтони Джошуа.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и самым богатым боксером мира по версии Forbes. За год мексиканец заработал $90 млн.
- В ночь на 18 сентября Сауль Альварес будет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в поединке против казахстанца Геннадия Головкина.
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