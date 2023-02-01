Об этом заявил промоутер мексиканца Эдди Хирн в интервью DAZN .

По его словам, Сауль Альварес, являющийся абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), согласен провести бой с Александром Усиком по сверхтяжелому дивизиону. Единственным условием мексиканца является то, чтобы поединок состоялся в крузервейте (до 90,7 кг)/

"После того, как Усик избил Джошуа, я полушутя предложил Канело встретиться с украинцем. Однако он серьезно сказал: "Нет проблем, я буду драться с Усиком". И он все-таки сделал бы это в крузервейте. Я никогда не сомневался, что нет бойцов, с которыми Канело не согласился бы драться", - рассказал Хирн.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). Ранее он владел титулом абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Сауль Альварес является богатейшим боксером мира по версии Forbes. За 2022 год мексиканец заработал $90 млн.

4 января стало известно, что Сауль Альварес в 2023 году намерен встретиться с британцем Джоном Райдером и провести реванш против россиянина Дмитрия Бивола.

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