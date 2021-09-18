Богаче Маска и Безоса: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира

Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние семьи Уолтон, которая происходит от основателя американского ритейлера Walmart Сэма Уолтона, оценивается в $238,2 млрд. Это больше, чем у двух самых богатых людей мира - гендиректора Tesla Илона Маска и основателя Amazon Джефф Безоса: их личное состояние Bloomberg оценивает в $205 млрд и $200 млрд, соответственно.

В список не включены широко разветвленные династии, такие как семья Рокфеллеров, потому, что отследить их активы сложно. В рейтинг также не вошли миллиардеры в первом поколении и семьи, состояние которых контролирует один наследник.

Топ-5 самых богатых семей мира по версии Bloomberg:

Семья Уолтон (владеет 48% ритейлера Walmart) - $238,2 млрд, три поколения;

Семья Марс (кондитерская и продуктовая компания Mars) - $141,9 млрд, пять поколений;

Семья Кох (промышленный холдинг Koch Industries) - $124,4 млрд, три поколения;

Семья Эрме (дом моды Hermes) - $111,6 млрд, шесть поколений;

Династия Аль Сауд, правящая Саудовской Аравией - $100 млрд, три поколения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb