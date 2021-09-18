Богаче Маска и Безоса: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира
Самымой богатой в мире признана семья Уолтон, которая владеет американской сетью розничной торговли Walmart
Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние семьи Уолтон, которая происходит от основателя американского ритейлера Walmart Сэма Уолтона, оценивается в $238,2 млрд. Это больше, чем у двух самых богатых людей мира - гендиректора Tesla Илона Маска и основателя Amazon Джефф Безоса: их личное состояние Bloomberg оценивает в $205 млрд и $200 млрд, соответственно.
В список не включены широко разветвленные династии, такие как семья Рокфеллеров, потому, что отследить их активы сложно. В рейтинг также не вошли миллиардеры в первом поколении и семьи, состояние которых контролирует один наследник.
Топ-5 самых богатых семей мира по версии Bloomberg:
Семья Уолтон (владеет 48% ритейлера Walmart) - $238,2 млрд, три поколения;
Семья Марс (кондитерская и продуктовая компания Mars) - $141,9 млрд, пять поколений;
Семья Кох (промышленный холдинг Koch Industries) - $124,4 млрд, три поколения;
Семья Эрме (дом моды Hermes) - $111,6 млрд, шесть поколений;
Династия Аль Сауд, правящая Саудовской Аравией - $100 млрд, три поколения.
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