Об этом сообщает Reuters.

"Бог ему судья", – ответил украинский боксер.

Василий Ломаченко также рассказал о своих ощущениях после 24 февраля и вступлении в терроборону Белгорода-Днестровского.

"Страх и растерянность. Я пытался понять, что происходит и что будет. Я не был ни на передовой, ни на поле боя. Я не участвовал в боях. Первые дни пролетели быстро, потому что все менялось очень быстро. Нашей группе было поручено патрулировать город после комендантского часа. Комендантский час начался в 22:00. Это было время, когда мы начали охранять улицы. Чтобы замечать людей или автомобиль, которых не должно быть. Надо быть бдительным, как во время боя", - сказал Ломаченко. ESPN.

Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке.

В последний раз украинец боксировал в декабре 2021 года и победил по очкам Ричарда Комми из Ганы.

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