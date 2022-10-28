Бог ему судья: Ломаченко высказался о Путине и рассказал, чем занимался в терробороне
Журналисты спросили, хотел бы что-нибудь Василий Ломаченко передать президенту России Владимиру Путину
Об этом сообщает Reuters.
"Бог ему судья", – ответил украинский боксер.
Василий Ломаченко также рассказал о своих ощущениях после 24 февраля и вступлении в терроборону Белгорода-Днестровского.
"Страх и растерянность. Я пытался понять, что происходит и что будет. Я не был ни на передовой, ни на поле боя. Я не участвовал в боях. Первые дни пролетели быстро, потому что все менялось очень быстро. Нашей группе было поручено патрулировать город после комендантского часа. Комендантский час начался в 22:00. Это было время, когда мы начали охранять улицы. Чтобы замечать людей или автомобиль, которых не должно быть. Надо быть бдительным, как во время боя", - сказал Ломаченко. ESPN.
Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке.
В последний раз украинец боксировал в декабре 2021 года и победил по очкам Ричарда Комми из Ганы.
- 26 октября Василий Ломаченко заявил, что выбрал в соперники малоизвестного американца Джемейна Ортиса, из-за годового перерыва в карьере.
- Также украинский боксер заявил, что в 2023 году хочет встретиться с американцами Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом.
- 28 октября украинский легковес Василий Ломаченко рассказал, что планирует вернуться в Украину после боя с Джемейном Ортисом.
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