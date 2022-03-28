Бог дает нам возможность разорвать любые отношения с этим монстром, мучившим нас 300 лет, — актер Богдан Бенюк
Актер отметил, что украинцы должны быть упрямы и крепки и не иметь милости к врагам
"Мы должны быть оптимистами – как бы страшно нам ни было, как бы мы ни переживали за свои семьи, надо помнить, что на нашу судьбу выпало такое испытание: Господь Бог дает нам возможность разорвать какие-либо отношения с этим монстром, который мучил нас 300 лет. Так эти годы 21 века станут звездными для Украины", – сказал он в эфире Espreso TV.
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Что касается звезд украинского происхождения, которые находятся и работают в россии, Бенюк добавил: "О них стоит забыть и все. Они не граждане Украины. И все. Потому что мы начинаем обсуждать, вкусное дерьмо или нет".
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