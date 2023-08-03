Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Я надеюсь, что все-таки сегодня мы поставили точку в этом вопросе, и боевые медики будут иметь безусловное право на переливание крови", - заявила Маляр.

Сообщается, что вопрос был в отсутствии соответствующей подготовки людей. Поэтому Минобороны и Минздрав нашли компромисс.

"Люди, которые смогут переливать кровь, но не имеют медицинского образования, будут проходить подготовку в Министерстве здравоохранения. Это нормальные вещи потому, что медицинские силы все-таки отвечают за жизнь военных и они обязаны заботиться о том, чтобы это делали подготовлены люди", - добавила заместитель министра.