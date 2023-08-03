Боевые медики на передовой смогут производить переливание крови, но после подготовки Минздрава, - Маляр
Министерство обороны и Минздрав договорились о подготовке боевых медиков к переливанию крови на передовой
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"Я надеюсь, что все-таки сегодня мы поставили точку в этом вопросе, и боевые медики будут иметь безусловное право на переливание крови", - заявила Маляр.
Сообщается, что вопрос был в отсутствии соответствующей подготовки людей. Поэтому Минобороны и Минздрав нашли компромисс.
"Люди, которые смогут переливать кровь, но не имеют медицинского образования, будут проходить подготовку в Министерстве здравоохранения. Это нормальные вещи потому, что медицинские силы все-таки отвечают за жизнь военных и они обязаны заботиться о том, чтобы это делали подготовлены люди", - добавила заместитель министра.
- Ранее Анна Маляр заявила, что украинская военная медицина на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Медики из страны учат коллег из-за рубежа.
- Заместитель министра обороны Украины сообщала, что благодаря усилиям украинских медицинских работников до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй после лечения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.64
- Актуальное
- Важное