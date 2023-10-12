Боевые машины, танки и винтовки: Дания и Чехия передадут Украине военную помощь в ближайшие месяцы
Дания и Чехия объявили, что передадут Украине 50 боевых машин и танков, 7000 винтовок, 2500 пистолетов, а также другое вооружение и оборудование в ближайшие месяцы
Об этом пишет минобороны Дании .
Отмечается, что вооружение передадут на средства правительства Дании со складов чешских частных компаний.
В рамках первой части проекта будет поставлено:
- 50 боевых машин и боевых танков;
- 2500 пистолетов;
- 7000 винтовок;
- 500 ручных пулеметов;
- 500 снайперских винтовок, средств радиоэлектронной борьбы и ISR.
Поставка включает как современное чешское вооружение, так и отремонтированную технику.
"Это весомый подарок, состоящий из техники, которая очень востребована в Украине. Этот подарок стал возможным благодаря хорошему сотрудничеству между Данией и Чешской Республикой", – сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
"Министерство обороны в первую очередь выполняет роль посредника в этом проекте. На нашей территории есть ряд предприятий оборонной промышленности, с которыми мы, как министерство обороны, имеем давние отношения, и поэтому можем связать их с теми, кто, как и мы, хочет помочь украинцам. В данном случае это правительство Дании", – добавил замминистра обороны Чехии Даниэль Блажковец.
Он добавил, что благодаря такой форме сотрудничества можно будет продолжить военную помощь Украине не только в ближайшие месяцы, но и в 2024 году и, при необходимости, в долгосрочной перспективе.
Кроме того, обе страны планируют передать Украине 500 крупнокалиберных пулеметов, 280 безоткатных пушек, 7000 единиц противотанкового оружия, 10 000 ручных гранат и 60 минометных систем. В поставку также войдет большое количество систем борьбы с дронами.
- 19 сентября Чехия подписала соглашение с Данией и Нидерландами, что при их финансовой поддержке будет поставлять оружие в Украину. Речь идет о танках, гаубицах, стрелковом оружии и т.д.
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