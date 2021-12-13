Боевые гранаты, 2 тыс. патронов и тротил: СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки вблизи Киева
СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению средств поражения. Служба изъяла взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями
Об этом идет речь на сайте Службы безопасности.
Следователи установили, что противоправную деятельность организовал местный житель, уже осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Он оборудовал подпольную оружейницу на территории собственного домовладения в одном из населенных пунктов вблизи Киева.
По предварительным данным, готовую продукцию злоумышленник планировал реализовать из-за личных связей в криминальных кругах.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили большое количество тротила и других взрывоопасных веществ, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, боевые гранаты с запалами, 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями, почти 2 тыс. патронов в калибр, комплектующие и специализированное лабораторное оборудование.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.
- Напомним, 12 ноября 2021 года в Херсонской области пограничники и СБУ задержали злоумышленников, которые везли из оккупированного Крыма взрывчатку и холодное оружие.
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