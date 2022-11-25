Боевые еноты, папа-гуманист и беглые россияне из Херсона: события российско-украинской войны от Юрия Журавля
Как музыканту удается с юмором работать во время войны и собирать помощь для ВСУ
В пятницу 25 октября, в 17:00, в программе "Война и волонтеры" музыкант Юрий Журавель расскажет о своей волонтерской деятельности и хронологии войны, которую пишет с начала полномасштабного вторжения.
Его карикатуры россиян знают по всей Украине. Что еще хочет отразить и как Вооруженные силы сменили книгу музыканта.
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