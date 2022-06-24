Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Российские войска пытаются блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря, а также содержать захваченные районы Херсонской и Запорожской областей и создать благоприятные условия для возобновления наступления в Николаевской области.

Противник также продолжает наносить ракетные удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского украинские воины успешно приостановили.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

На Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.

Как отмечается, задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал войска Украины в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.

В рамках логистического обеспечения кафиры пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Защищается и пытается проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Украинская авиация, на соответствующих участках, ударила по скоплениям врага в ответ.

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементеевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

"Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях. Тотальное сопротивление украинцев продолжается", - добавляют в Генштабе.

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