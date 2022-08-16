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Аналитика

Боевые действия в Украине формируют требования к современному оружию, традиция "бавовны" в Крыму и заявления россиян об оружии "аналоговнет". Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
16 августа, 2022 вторник
21:45
Статьи Сергей Згурец

Интенсивность использования оружия в боях в Украине настолько высока, что это станет толчком для разработчиков и конструкторов пересматривать требования к современному оружию

Взрывы в Крыму

ВСУ формируют новую хорошую традицию — еженедельно устраивать "бавовну" на военных аэродромах и базах РФ в Крыму. Во временно оккупированном Крыму снова были слышны взрывы и на этот раз над военной авиабазой в Гвардейском Симферопольского района . Там раздалось несколько взрывов, впоследствии над авиабазой поднялся черный дым. До этого объекта более 240 км, с которых теоретически можно наносить удар с территории Украины. Снова та интрига: кто и чем. Авиабаза в Гвардейском находится в 30 км от авиабазы Саки, на которой на прошлой неделе было уничтожено или повреждено от 9 до 20 самолетов противника, а сейчас в Гвардейском базируется 37-й смешанный авиационный полк воздушных сил РФ, где недавно были расположены фронтовые бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25. Увидим, что от них осталось.

Еще раньше сегодня сообщалось и о других взрывах в Крыму на складах с боеприпасами в поселке Майское, а также о пожаре на трансформаторной подстанции вблизи Джанкоя . Министерство обороны РФ заявило, что причина взрывов на базе – хранение боеприпасов в воинской части, что это диверсия. Украинские военные не комментировали очередную "бавовну" в Джанкое, но американская газета The New York Times сообщила , что за взрывами на базе возле Джанкоя стоит элитное украинское подразделение, действовавшее в тылу врага. Издание вновь ссылается на слова неназванного украинского чиновника. В публикации отмечено, что эта атака показала изобретательность ВСУ.

Оккупационная администрация Крыма в это время приказала прекратить движение поездов, в том числе пассажирских, из-за повреждений путей, случившихся в результате взрывов на складе БК в Джанкое. Российские СМИ сообщают, что в 5-км зоне вокруг склада уже эвакуируют население. Все это говорит о том, что враг в Крыму не может чувствовать себя безопасно нигде. Так что рашистам пора демонстрировать жесты доброй воли, если, конечно, они сами себя не перетопчут в пробках на пока еще трудоспособном Крымском мосту.

Потребности ВСУ в артиллерии

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что наша армия получила от Латвии 6 самоходных гаубиц М109 калибра 155 мм и эти САУ уже работают на утилизацию российских оккупантов. Самоходные пушки М190 А5 имеют дальность стрельбы до 22 км стандартными боеприпасами и до 30 км активно реактивными снарядами, что дальше, чем могут российские пушки "Мста-С" и "Мста-Б". В целом интересно, что сама Латвия с численностью сухопутных войск в 1700 солдат имеет 47 таких САУ, и на этом фоне передачу ВСУ шести САУ можно объяснить логикой, о которой в свое время говорил Резников, чтобы союзники передавали в количестве, необходимом для создания нового подразделения в составе украинской армии. Собственно, так и случилось, ВСУ получили еще шесть М109 из Латвии.

А вот часть полученных ранее немецких пушек Panzerhaubitze 2000 уже пошла на ремонт. Эти немецкие гаубицы считаются более современными САУ, которые есть сегодня в мире. К примеру, эти гаубицы имеют абсолютный рекорд по дальности в 70 км при использовании активно-реактивного снаряда, а рабочие дальности в 36 и 47 км решаются другими боеприпасами. Германия и Нидерланды передали Украине 15 таких гаубиц в начале июня и конце июля. Так вот впоследствии в немецкой прессе уже начали появляться детали об их использовании. Сначала о желании Германии развернуть сервисные центры обслуживания этих гаубиц в Польше, потому что специалисты из Германии в Украину не поедут из-за боевых действий. А на днях депутат бундестага сообщил о том, что из 15 гаубиц в Украине сейчас работает только 5. Немецкое издание Business Insider начало разбираться и оказалось, что ситуация не столь критична, но в любом случае интенсивность использования Panzerhaubitze 2000 настолько высока, что сегодня уже нужно решать вопрос о проведении сервисного обслуживания и о замене пушек, потому что настрел на гаубице большой. Также это будет толчком, что нужно пересматривать требования к современному оружию, потому что боевые действия в Украине формируют новые условия и разработчики должны учитывать их. История с этими гаубицами будет стимулом для немецких конструкторов сделать свою технику лучше.

В РФ рассказывают об оружии категории "аналоговнет"

В настоящее время наш главный враг РФ рассказывает об оружии, которому вообще не существует аналогов. Путин на российском шоу вооружения "Армия 2022" рассказывал о разработках техники, которые вроде бы опережают разработки других стран на десятилетие вперед. Сейчас Путин идет по пути Гитлера, который в период Второй мировой, когда Третий Рейх уже критически и безнадежно страдал под ударами союзников, стал возлагать особые надежды на чудо-оружие, которое может спасти его от поражения. Путин делает тоже самое.

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