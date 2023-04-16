Об этом пишет Reuters.

Армия Судана в воскресенье нанесла авиаудары по базе конкурирующей военизированной силы вблизи столицы, пытаясь восстановить контроль над страной. В столкновениях погибли десятки боевиков и не менее 56 гражданских лиц.

Ранним утром в воскресенье местные жители сообщили, что в течение ночи слышали выстрелы и взрывы от тяжелой артиллерии. Телеканал "Аль-Арабия" показал кадры, на которых виден густой шлейф дыма, поднимающийся над некоторыми районами столицы Хартума.

В конце дня тяжелые бои армия нанесла удар по базе, принадлежащей правительственным военизированным Силам скорой поддержки (RSF) в городе Омдурман, прилегающем к столице Хартум.

Как военные, так и RSF утверждают, что они контролируют аэропорт Судана и другие ключевые объекты в Хартуме, где в течение ночи шли бои.

Журналисты напомнили, впервые с 2019 года, 15 апреля 2023 года, в Судане вспыхнули бои между армейскими подразделениями, лояльными к генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану, и Силами скорой поддержки (RSF), возглавляемыми Мохамедом Хамданом Дагало, известным.

Справка

Силы быстрой поддержки Судана (RSF) - это военизированная группировка, номинально подконтрольная правительству. Они вместе с НДК Вагнера ведут совместную деятельность по добыче полезных ископаемых. Эта деятельность посодействовала сделать золотые запасы в русском Центробанке. Так, по меньшей мере, 16 российских контрабандных рейсов отправились из Судана в Россию за год.

По информации The Africa Report , совместное предприятие RSF и ПВК Вагнера Meroe Gold открыто вывешивает флаг СССР на своем участке добычи ископаемых вблизи района Аль-Ибайдия в Северном Судане.

Также сообщается, что ПИК Вагнера организовывала официальный визит лидера RSF Мохамеда Хамдана Дагло, известного как Хемети, в Москву накануне полномасштабного вторжения в Украину. Там он публично поддержал действия России и заявил, что "весь мир должен признать, что Россия имеет право защищать свой народ".