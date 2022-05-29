Боевые действия в Северодонецке напоминают боксерский поединок, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Однако город удерживается украинскими защитниками. Мы реализуем концепцию активной обороны, которая предусматривает нанесение ущерба врагу и при необходимости выход на запасные позиции, которые уже подготовлены. Резервы у нас есть. Они могут быть введены в действие при необходимости. Генеральный штаб контролирует ситуацию вокруг Попасной , где враг пытается двигаться в сторону Бахмута и трассы Лисичанск - Бахмут, чтобы ее перерезать огнем или силой", - подчеркнул Згурец.



Сергей Згурец также добавил, что динамика боевых действий быстрая. Четко определить, какая зона за кем находится, достаточно сложно.



"Боевые действия в Северодонецке напоминают боксерский поединок. Каждый удар может быть болезненным и повлиять на последствия военной операции. Даже если город перейдет под контроль врага на время, с точки зрения оперативных задач это ничего не изменит в дальнейших действиях. Потому что мы сможем провести контрнаступление после того, как мы нанесем значительные потери противнику. Динамика на поле боя почти как на боксерском поединке", - отметил Згурец.

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что украинские силы в городе находятся в "сложной оборонной позиции"

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