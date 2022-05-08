Боевые действия стали менее интенсивными в направлении Мариуполя, - ОК "Юг"
Враг безуспешно делает попытку взять под контроль ряд населенных пунктов на разных направлениях, однако в Мариуполе интенсивность боев снизилась
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в телеграме со ссылкой на оперативную информацию по состоянию на 18:00.
"На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена", - написал он.
По его словам, оккупанты пытались взять под контроль Александровку и Рубежное - безуспешно, а также пытается закрепиться на северной окраине населенного пункта Шандриголово. Также враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, пока безуспешно, однако бои продолжаются.
"Враг пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут.
"На Кураховском направлении пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка, успеха не имеет", - написал он.
При этом оккупанты усилили фильтрационные мероприятия подразделениями росгвардии в районах Геройского, Голой Пристани, Херсона.
"Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов низкое", - добавил Назаров.
Напомним, 8 мая в небе над Одесчиной украинские военные уничтожили российский беспилотник.
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