Боевые действия стали менее интенсивными в направлении Мариуполя, - ОК "Юг"

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в телеграме со ссылкой на оперативную информацию по состоянию на 18:00.

"На Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена", - написал он.

По его словам, оккупанты пытались взять под контроль Александровку и Рубежное - безуспешно, а также пытается закрепиться на северной окраине населенного пункта Шандриголово. Также враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новоселовка, пока безуспешно, однако бои продолжаются.

"Враг пытается занять позиции в населенном пункте Попасная и взять под контроль участок автодороги Попасная – Бахмут.

"На Кураховском направлении пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Новомихайловка, успеха не имеет", - написал он.

При этом оккупанты усилили фильтрационные мероприятия подразделениями росгвардии в районах Геройского, Голой Пристани, Херсона.

"Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов низкое", - добавил Назаров.

Напомним, 8 мая в небе над Одесчиной украинские военные уничтожили российский беспилотник.

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