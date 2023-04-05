Боевые действия осенью этого года будут иметь решающее значение, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Нам нужно хорошо подготовить контрнаступательные действия. По нашим оценкам, идеальным периодом для контрнаступления ВСУ будет конец третьего квартала этого года. А решающей станет осень в формате боевых действий. Дальше уж Украина должна обеспечить максимально успешные действия, учитывая те силы, которые мы будем иметь на текущий момент. Однако хочу подчеркнуть, что одно наступление не решает вопрос победы Украины", - пояснил Згурец

Аналитик подчеркнул, что переговорный процесс с РФ должен состояться только после успешного контрнаступления украинской армии.

"Контрнаступление ВСУ должно создать новую политическую реальность. Мы должны нанести максимальные потери противнику на поле боя и дальше связывать это с политическими переговорными вещами. Ведь к переговорному процессу, противнику нужно подготовить к тому, что в любом случае они эту войну уже проиграли" , – добавил он.