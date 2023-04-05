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Боевые действия осенью этого года будут иметь решающее значение, - Згурец

5 апреля, 2023 среда
09:30
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что решающим периодом украинского контрнаступления станет осень этого года

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Нам нужно хорошо подготовить контрнаступательные действия. По нашим оценкам, идеальным периодом для контрнаступления ВСУ будет конец третьего квартала этого года. А решающей станет осень в формате боевых действий. Дальше уж Украина должна обеспечить максимально успешные действия, учитывая те силы, которые мы будем иметь на текущий момент. Однако хочу подчеркнуть, что одно наступление не решает вопрос победы Украины", - пояснил Згурец

Аналитик подчеркнул, что переговорный процесс с РФ должен состояться только после успешного контрнаступления украинской армии.

"Контрнаступление ВСУ должно создать новую политическую реальность. Мы должны нанести максимальные потери противнику на поле боя и дальше связывать это с политическими переговорными вещами. Ведь к переговорному процессу, противнику нужно подготовить к тому, что в любом случае они эту войну уже проиграли" , – добавил он.

  • 28 марта министр обороны США Ллойд Остин отметил, что у Украины очень хорошие шансы для осуществления контрнаступления весной этого года, поскольку российские ресурсы исчерпываются, а украинские военные получают помощь от западных партнеров.
  • 1 апреля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против России в этом году маловероятна, хотя и не сказал, что "этого нельзя сделать".
Украина
военные силы Украины
оккупированные территории
наступление ВСУ
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