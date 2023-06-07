Боевые действия на территории Украины в последнее время стали более интенсивными, а ВСУ готовы к контрнаступлению, - генерал Милли
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечает, что в последнее время боевые действия в Украине усилились. А Силы обороны Украины хорошо подготовлены к контрнаступлению
Об этом он сказал в интервью AP .
Американец отметил повышение интенсивности боевых действий в Украине: "Боевые действия немного оживились".
По данным генерала, украинские силы хорошо защищали свою страну с момента полномасштабного российского вторжения и сейчас ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, но война будет продолжаться в течение длительного времени.
"По нашей оценке, украинские военные хорошо подготовлены к тому, чтобы они ни делали - выбирая воевать в наступлении или в обороне. Они хорошо подготовлены", - отметил Милли.
Готовность Украины к контрнаступлению
3 июня президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.
Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ, где на экране появляются два следующих предложения: "Планы любят тишину. Объявление о начале не будет". Имея в виду, что заявлений о начале контрнаступления не будет.
В свою очередь в администрации президента США считают, что вместе с союзниками и партнерами хорошо обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступательных действий. А генерал Милли говорит, что наибольшую огневую мощь Украины обеспечат танки.
В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время контрнаступления, которое должно начаться этим летом, Силы обороны не будут применять истребители F-16. Ведь некоторые страны Запада только начали или планируют начать подготовку украинских пилотов, которые будут управлять этими самолетами.
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