Боевые дельфины оккупантов и вступление в большое контрнаступление. Колонка Сергея Згурца

Ситуация на фронте и помощь от партнеров

Основные военные резервы Украины, включая большинство бригад, подготовленных на Западе, еще не привлечены к боевым действиям. Все, что происходит на поле боя, – это лишь вступление к большому контрнаступлению. Так министр обороны Алексей Резников в интервью FT прокомментировал заявления о медленном украинском контрнаступлении. На самом деле эта "медлительность" существует только в публикациях, потому что украинское войско сейчас атакует российскую линию обороны на разных участках, чтобы заставить РФ активировать, перекидывать и тратить свои резервы, тратить свои силы и стачивать наступательный и оборонный потенциал. Россия не может определить, где будет основной удар, а он будет и в определенное время.

Наши военные продолжают продвигаться и на востоке и на юге. Для каждого участка фронта есть своя тактика и свои подходы.

ВСУ зачистили западный берег канала "Северский Донец - Донбасс" возле Курдюмовки со значительными потерями для противника. Это к югу от Бахмута, где вокруг российских войск кольцо сжимается все больше и больше. В 28-й бригаде отмечали, что это важный успех, поскольку они смогли пробить оборону, которую враг готовил месяцами. Наш штурм занял полтора дня, но ему предшествовала тщательная подготовка.

Наше продвижение на линии фронта продолжается, как и зарубежная помощь. Было объявлено о пакете от США . Нам передаются БМП Bradley и 25 БТР Stryker, значительное количество противотанкового оружия, боеприпасов, артиллерии. То, что нам очень нужно для наступательных действий. Литва нам приобрела две пусковые системы NASAMS, которые через три месяца будут переданы Украине. Есть и силы, и вооружение, чтобы уничтожать врага и это продвижение должно сохраняться и дальше.



Фото: NASAMS

Изменения в Укроборонпроме

Сегодня был заменен руководитель концерна "Укроборонпром" - вместо Юрия Гусева назначен 31-летний Герман Сметанин . Гусев написал прощальную колонку в УП , где он говорил о том, что за время войны удалось увеличить объемы производства, построены новые логистические пути обеспечения, удалось развернуть серийное изготовление новых видов вооружений. Если все так хорошо, то зачем менять столь эффективного менеджера?

Фото: facebook.com/german.smetanin

Военный аналитик Валентин Бадрак заявил, что в этом году мощно заработали Минцифры и Минобороны. Первое ведомство создало систему поощрения для разработчиков и производителей беспилотников, начало работу с системой РЭБ, создало систему коммуникаций Brave1. Минобороны создало систему ускорения и решения по передаче технологий в эксплуатацию, как говорится, будут приниматься не через два года, а через 45 дней. Аутсайдером в этом процессе всегда был Укроборонпром. Дело не в Гусеве, потому что он исполнитель.

По словам Бадрака, предыдущая власть принципиально не хотела заниматься Укроборонпромом и промышленностью, а президент Зеленский до 2022 года это делал по непониманию. Укроборонпром до сих пор не работал. Сначала его отстранили как руководящий центр от исполнения обязанностей и передали. А потом УОП должен был реформировать сам себя. Ни одна команда сама себя не реформировала бы. Они спокойно жили, потому что огромные средства на зарплаты предоставляли КБ "Луч", отрывая от ракетной программы. Также ГП "Антонов" не финансировал производство самолетов, а отдавал деньги, которые зарабатывала авиакомпания. И спецэкспортеры. Никто никого реформировать не собирался.

Аналитик добавляет, что сейчас пришел министр стратегической промышленности Камышин. Это произошло из-за того, что президент Зеленский столкнулся с двумя вещами. Первое – безумная зависимость от западных вооружений и невозможность использовать их, как хотелось бы. Второе – это безумный дефицит боеприпасов. Поэтому Минцифры и Минобороны начали работать и теперь – Минстратегпром. Фактически это министерство может впервые выйти на арену. Потому что от Урусского до Рябикина продолжалась стагнация ведомства и ничего не было сделано.

Фото: Канал министра стратегической промышленности Александра Камышина (он третий слева)

Бадрак считает, что перед Минстратегпромом стоят три огромных задачи. Первое – вывести авиапром из структуры ведомства и сделать все для развития отрасли. Второе – вывести ракетное производство и ракетную программу, чтобы она развивалась независимо от Укроборонпрома. Третье – это превращение Укроборонпрома в акционерные общества, нужно создать более громкую структуру, чтобы она работала. Это можно сделать до конца года. Команда Камышина и Сметанина имеет шанс что-нибудь сделать.

Сотрудничество Ирана и РФ расширяется

Сейчас РФ пытается расширить свои возможности в поставках вооружений в свои части. В сети появилось фото с российских позиций, где были либо китайские, либо иранские боеприпасы. Китайские снаряды были поставлены в Иран, некоторое время они там хранились. Затем в Иране были произведены дополнительные заряды этих снарядов, и это доставили в РФ. Таким образом, выкристаллизовалось еще одно направление сотрудничества Ирана и России. Мы не знаем о качестве этих боеприпасов. Канал сотрудничества между странами расширяется.

Экс-замначальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко заявил, что многие поставки уходят из Ирана в РФ по морю. Наиболее вероятно, что часть этих товаров – военного назначения. По его мнению, возможно, что какие-то грузы завозят через Сирию. В Каспийском море единственная страна, которая нас поддерживает, – Азербайджан, и нет пока возможности проверять грузы из Ирана в Россию. Рыженко не исключил проведения какой-либо операции. Есть мировая практика, когда какая-то местность объявляется зоной эмбарго – производится осмотр судов. Для этого нужен мандат ООН – в этом случае это фактически невозможно, потому что Россия является постоянным членом Совбеза. Он считает, что следует проследить, как эти страны получают технологии для БПЛА и ракет, в том числе платы для наведения.

Боевые дельфины Черноморского флота РФ

Рыженко сказал, что боевые дельфины стали использоваться в 1970-х годах для борьбы с подводными силами и средствами. В частности, диверсантами на воде или под ней приближаются к пункту базирования с целью диверсии. Дельфины могут видеть человека, подводный объект очень далеко под водой. Он добавил, что сейчас появляются высокотехнологичные радары с искусственным интеллектом, которые приближаются к дельфинам. В России таких технологий нет. После того, как Украина применила морские дроны, россияне поняли, что суда в бухте Севастополя очень уязвимы. Для того чтобы не заходили дроны или другие объекты под водой, они сделали физическую защиту. Дельфины фактически могут обнаруживать подводных пловцов – диверсантов. В 80-е годы на дельфина крепился специальный прибор. Россияне восстановили свои возможности и сейчас, когда стало опасно, они их активизировали, потому что технических средств нет. Где-то есть до десятка дельфинов.