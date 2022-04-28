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Боевой иммунитет: правовая защита защитников Украины в условиях войны, - объясняет глава "Института Законодательных Идей"

28 апреля, 2022 четверг
19:40
война с Россией

Глава аналитического центра "Институт Законодательных Идей" Татьяна Хутор объяснила детали закона о боевом иммунитете, согласно которому защитники Украины в условиях войны получают правовую защиту

Эксперт рассказала детали в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вопрос войны в украинском законодательстве поднимался с 2014-го года. Однако боевой иммунитет - это такая конструкция, которая известна иностранному законодательству, но у нас ее до сих пор не было. Принятый 15 марта 2022 г. закон касается того, что и военнослужащие, обороняющие Украину, и чиновники, и военное командование, и просто обычные граждане в какой-то мере освобождаются от ответственности за определенные действия, которые в мирное время могли бы квалифицироваться как преступление", - отметила Хутор.

Глава аналитического центра отметила, что при обычных условиях убийство является преступлением и виновник понес бы ответственность, а по новому закону в какой-то мере от этого освобождают. В то же время закон о боевом иммунитете не освобождает от ответственности за ущерб, который может быть причинен гражданским, если он несоразмерен.

"По закону о боевом иммунитете, если ваши действия направлены на сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации, или агрессии любой другой страны, вы освобождаетесь от ответственности. Любой ущерб, который вы наносите врагу, если он вам даже кажется мнимым, должен быть соотносительная с вредом, с теми реальными обстоятельствами, которые вокруг. Но вы не можете стрелять в кого-либо, даже в случае, если этот человек показался вам подозрительным", - пояснила Татьяна Хутор.

Эксперт подчеркнула, что по действующему законодательству, вы не несете ответственности за смерть врага: жизнь украинцев ценнее и не стоит думать о человеке, который приносит на нашу землю смерть.

"Речь идет об освобождении от ответственности, если вы стреляете во врага, или наносите вред имуществу, даже если оно не принадлежит врагу. В обычных условиях, вы должны были бы оценивать ситуацию и стараться не нанести вред чужому имуществу. Но при новых обстоятельствах вы можете не думать об этом", - отметила Хутор.

Эксперт также добавила, что закон о боевом иммунитете также освобождает от уголовного, административного и гражданского за условные ошибки военных и военного руководства: потери имущества, потери личного состава, потери техники.

  • 21 марта 2022 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и другие законы Украины об определении обстоятельств, исключающих криминальную противоправность деяния и обеспечивающих боевой иммунитет в условиях действия режима военного положения" №2124-IX (регистр. №7145).
  • Закон устанавливает правовую защиту военного командования, военнослужащих, добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ, работников правоохранительных органов, принимающих участие в обороне Украины, лиц, определенных Законом "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", путем закрепления понятия "боевого иммунитета" за закрепление в общей части Уголовного кодекса института освобождения от уголовной ответственности.

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