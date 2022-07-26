Боевой дух ВСУ "снижается", а украинские победы в боях - "путь в бездну" для Киева: новые фейки роспропаганды

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, на утро 26 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Представитель МИД России Захарова заявила, что "любые попытки одержать "победы на поле боя" – прямой путь в бездну как для Киева, так и для Брюсселя, а спонсоры из ЕС должны наравне с Киевом отвечать за преступления украинских военных".

Дезинформация: "Боевой дух в ВСУ снижается из-за набора тех, кто не хочет воевать, а из-за усталости солдат в украинских войсках, в частности среди неподготовленных новобранцев, "чувство единства трещит по швам", - сообщают пропагандистские российские СМИ, ссылаясь на New York Times.

Манипуляция: "Брюссель занимается заведомо проигрышной борьбой с последствиями поставок вооружения в Украину вместо того, чтобы это прекратить, а Европол вынужден открыто признавать, что поставляемое Украине оружие начало появляться у преступников", - пришли к выводу в российском МИДе.

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