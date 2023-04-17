Боевиков ИГИЛ подозревают в убийстве 30 человек в Сирии
В Сирии вооруженные люди напали на сборщиков трюфелей и пастухов - погибли не менее 30 человек. В преступлении подозревают боевиков "Исламского государства"
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.
По данным центра, 26 жертв собирали трюфели в пустыне недалеко от Хамы. Среди убитых также было по меньшей мере 10 боевиков, поддерживающих режим Башара Асада. Центр утверждает, что за преступлением стоят боевики ИГИЛ.
Кроме того, в районе Дейр-эз-Зор они убили еще четырех пастухов и похитили их овец.
"Боевики, вооруженные автоматами и ездившие на мотоциклах, также украли овец перед бегством", – говорится в сообщении.
Издание добавляет, что сирийские пустынные трюфели имеют высокую цену в стране, страдающей 12-летней войной и углублением экономического кризиса. Сотни обедневших людей с февраля по апрель ежегодно ищут трюфели в сирийской заминированной пустыне, где скрываются боевики.
По данным мониторинга, более 200 сборщиков трюфелей (среди которых большинство – гражданские) погибли в результате нападений ИГИЛ или взорвались на минах.
- Четверо боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) были убиты 17 марта во время операции в западной провинции Ирака Анбар.
- 4 апреля военные Соединенных Штатов заявили, что один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури был ликвидирован при ударе по Сирии.
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