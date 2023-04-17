Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

По данным центра, 26 жертв собирали трюфели в пустыне недалеко от Хамы. Среди убитых также было по меньшей мере 10 боевиков, поддерживающих режим Башара Асада. Центр утверждает, что за преступлением стоят боевики ИГИЛ.

Кроме того, в районе Дейр-эз-Зор они убили еще четырех пастухов и похитили их овец.

"Боевики, вооруженные автоматами и ездившие на мотоциклах, также украли овец перед бегством", – говорится в сообщении.

Издание добавляет, что сирийские пустынные трюфели имеют высокую цену в стране, страдающей 12-летней войной и углублением экономического кризиса. Сотни обедневших людей с февраля по апрель ежегодно ищут трюфели в сирийской заминированной пустыне, где скрываются боевики.

По данным мониторинга, более 200 сборщиков трюфелей (среди которых большинство – гражданские) погибли в результате нападений ИГИЛ или взорвались на минах.