Боевики за сутки 8 раз нарушили перемирие: убит гражданский, ранен военный
11 августа российские наемники в течение суток открывали огонь в районах населенных пунктов Новомихайловка и Новоселовка Вторая из артиллерийских систем калибра 122-мм. В Новоселовке второй погиб местный житель
Об этом говорится в зведенны штаба ООС.
В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель, повреждены частные дома и прилегающие домохозяйства. Из-за обстрелов Новомихайловка повреждения получили территория местной фермы и линия электропередач. Без света остались населенные пункты Тарамчук, Славное, Сладкое, а Новомихайловка ㅡ еще и без водоснабжения.
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У Луганского боевики открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Мироновского ㅡ со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Под Песком боевики обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, на границе Донецкой и Луганской области зафиксировали пролет беспилотника типа «Орлан-10».
В результате обстрелов боевиков один украинский военный получил огнестрельные осколочные ранения . Боец находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
В штабе ООС отмечают, что на обстрелы боевиков украинские военнослужащие открывали огонь.
- Напомним, 10 августа в результате вражеского обстрела в зоне ООС было ранено три украинских военных, один из них скончался в госпитале.
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