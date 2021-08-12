Боевики за сутки 8 раз нарушили перемирие: убит гражданский, ранен военный

Об этом говорится в зведенны штаба ООС.

В результате обстрела Новоселовки Второй погиб местный житель, повреждены частные дома и прилегающие домохозяйства. Из-за обстрелов Новомихайловка повреждения получили территория местной фермы и линия электропередач. Без света остались населенные пункты Тарамчук, Славное, Сладкое, а Новомихайловка ㅡ еще и без водоснабжения.



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У Луганского боевики открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Мироновского ㅡ со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Под Песком боевики обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской области зафиксировали пролет беспилотника типа «Орлан-10».

В результате обстрелов боевиков один украинский военный получил огнестрельные осколочные ранения . Боец находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

В штабе ООС отмечают, что на обстрелы боевиков украинские военнослужащие открывали огонь.