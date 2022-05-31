"Боевики в Харькове" и "сверхприбыли США на фоне войны России": Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России на утро 31 мая
Россия распространяет фейки о якобы сверхприбылях американских компаний на фоне российской войны против Украины, а также распространяет ложь о карательных рейдах в Харькове
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в телеграммах, обнародовав подборку российских фейков и манипуляций на утро 31 мая.
Среди них дезинформация пропагандистских СМИ России о том, что "американские военные корпорации демонстрируют уверенный рост своих акций на фоне помощи США Украине".
Пропагандисты приводят фейковые аргументы, что якобы "крупнейшие производители оружия получают существенные доходы от затягивания боевых действий и поставки оружия в Украину".
Центр также приводит пример еще одной дезинформации от россиян: "В МО РФ заявили: "боевики нацподразделения "Кракен" совершают карательные рейды в Харьковской области по подозреваемым в пророссийских настроениях… десятки задержанных домой до сих пор не вернулись, об их судьбе ничего неизвестно".
Кроме того, Кремль распространяет манипуляцию, якобы США надавили на Норвегию по отношению к некоторым видам вооружения.
Решение поставить Украине "некоторое количество артиллерийских машин типа M109 A3GN" обусловлено не волей правительства Норвегии, а давлением американских властей и НАТО", сообщили российские СМИ со ссылкой на одного из научных сотрудников Норвежского института международных отношений. Однако это ничто иное, как манипуляция, подчеркивает Центр.
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