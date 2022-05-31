Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в телеграммах, обнародовав подборку российских фейков и манипуляций на утро 31 мая.

Среди них дезинформация пропагандистских СМИ России о том, что "американские военные корпорации демонстрируют уверенный рост своих акций на фоне помощи США Украине".

Пропагандисты приводят фейковые аргументы, что якобы "крупнейшие производители оружия получают существенные доходы от затягивания боевых действий и поставки оружия в Украину".



Центр также приводит пример еще одной дезинформации от россиян: "В МО РФ заявили: "боевики нацподразделения "Кракен" совершают карательные рейды в Харьковской области по подозреваемым в пророссийских настроениях… десятки задержанных домой до сих пор не вернулись, об их судьбе ничего неизвестно".



Кроме того, Кремль распространяет манипуляцию, якобы США надавили на Норвегию по отношению к некоторым видам вооружения.

Решение поставить Украине "некоторое количество артиллерийских машин типа M109 A3GN" обусловлено не волей правительства Норвегии, а давлением американских властей и НАТО", сообщили российские СМИ со ссылкой на одного из научных сотрудников Норвежского института международных отношений. Однако это ничто иное, как манипуляция, подчеркивает Центр.