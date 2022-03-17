Боевики пытают и грабят местное население в оккупированных населенных пунктах

Об этом она сообщила в Telegramm.



"В населенных пунктах, которые временно захвачены или отброшены врагом рашистские боевики пытают местное население. В Сумской области кафиры выгоняют людей из домов и занимаются мародерством", - написала она.



По словам Денисовой, кафиры используют отсутствие "зеленых" коридоров, в частности, на Сумщине.

"Села, куда заходит враг на ночлег, страдают больше всего: россияне врываются в дома, выгоняют людей на улицу и забирают еду. Вырезают скот и птицу", – рассказ уполномочен по правам человека.



На Херсонщине в поселке Высокополье окупанты забирают транспортные средства у местных жителей, включая документы на транспорт.



В Мариуполе в плен к рашистам попала известная парамедик, Народный Герой Украины Юлия Паевская вместе со своим водителем Сергеем. Женщина в течение восьми лет спасала жизнь людей, включая детей и раненых военных. При этом у Юлии есть инвалидность и проблемы со здоровьем, отметила Денисова.



Людмила Денисова подчеркивала, что захват гражданских заложников и террор к людям на оккупированных территориях является нарушением Женевской конвенции и Европейской конвенции по правам человека. Она также призвала международное сообщество принять все возможные меры давления на россию.







Напомним, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 108 детей.