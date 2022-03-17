Боевики пытают и грабят местное население в оккупированных населенных пунктах
Российские захватчики запугивают местное население на временно оккупированных территориях, занимаются мародерством и пытками, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
Об этом она сообщила в Telegramm.
"В населенных пунктах, которые временно захвачены или отброшены врагом рашистские боевики пытают местное население. В Сумской области кафиры выгоняют людей из домов и занимаются мародерством", - написала она.
По словам Денисовой, кафиры используют отсутствие "зеленых" коридоров, в частности, на Сумщине.
"Села, куда заходит враг на ночлег, страдают больше всего: россияне врываются в дома, выгоняют людей на улицу и забирают еду. Вырезают скот и птицу", – рассказ уполномочен по правам человека.
На Херсонщине в поселке Высокополье окупанты забирают транспортные средства у местных жителей, включая документы на транспорт.
В Мариуполе в плен к рашистам попала известная парамедик, Народный Герой Украины Юлия Паевская вместе со своим водителем Сергеем. Женщина в течение восьми лет спасала жизнь людей, включая детей и раненых военных. При этом у Юлии есть инвалидность и проблемы со здоровьем, отметила Денисова.
Людмила Денисова подчеркивала, что захват гражданских заложников и террор к людям на оккупированных территориях является нарушением Женевской конвенции и Европейской конвенции по правам человека. Она также призвала международное сообщество принять все возможные меры давления на россию.
Напомним, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 108 детей.
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