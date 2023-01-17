Боевики "ЛНР" признались, что угнали автомобили ОБСЕ

Об этом заявил боевик так называемой народной милиции группировки "ЛНР" Андрей Марочко, передают "Новости Донбасса".

По словам террориста, бронированные машины будут использовать в частности для решения боевых задач на оккупированной территории Луганской области.

Отмечается, что часть машин изъята в рамках так называемого уголовного дела по подозрению в "шпионаже" в отношении сотрудников международной организации.

На прошлой неделе террористы открыли "дело" в отношении сотрудника ОБСЕ, гражданина Великобритании. Ранее "суд" группировки приговорил жителя оккупированной Луганщины Максима Петрова, работавшего переводчиком в луганском офисе СММ ОБСЕ, к 13 годам лишения свободы за "госизмену".

16 января на пункте пропуска возле оккупированного Извариного в Луганской области были замечены автовозы, на которые были загружены машины с надписью ОБСЕ. Колонна двигалась из России в сторону Луганска. В ОБСЕ заявили, что ни ее представителей, ни ее автомобилей сейчас нет на Донбассе.

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, недавно вступивший в должность главы ОБСЕ, 16 января прибыл в Украину. В рамках визита он посетил Бородянку Киевской области. Также на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он обсудил нарушение прав человека на оккупированных территориях и гуманитарную поддержку.

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