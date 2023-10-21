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Боевики ХАМАСа держат в заложниках 210 человек

21 октября, 2023 суббота
14:41
Мир

Армия обороны Израиля заявляет, что террористическая организация ХАМАС удерживает в заложниках 210 человек. Они находятся в Газе

Об этом пишут il24 и CNN со ссылкой на спикера ЦАХАЛа контрадмирала Даниэля Хагари.

По его словам, это количество людей не окончательно, поскольку военные изучают новую информацию о пропавших без вести.

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"Эта новость поступила через день после того, как ХАМАС освободил двух американских заложников - Джудит Тай Раанан и ее 17-летнюю дочь Натали Раанан", - говорится в сообщении.

После освобождения гражданок США премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит работать над возвращением всех заложников: "Двое наших заложников дома. Мы не сбавим усилия, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести. Одновременно мы продолжаем борьбу, пока не будут достигнута победа".

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и Исламский джихад  сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. Байден заявил, что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили, что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый беспрецедентный пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили, что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

ХАМАС освободил двух заложников, захваченных при вторжении 7 октября и массовых убийств в израильских общинах. Американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.

Представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что сейчас ЦАХАЛ готовится к очередному этапу войны, операция против ХАМАСа может длиться еще много недель.

Израиль
Палестина
Ближний восток.
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Война в Израиле
Хамас
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