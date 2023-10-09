Боевики ХАМАС запустили 100 ракет по Ашкелону, пострадал ребенок

Об этом пишут Times of Israel и CNN .

Отмечается, что ракеты были выпущены по прибрежному городу в ответ на то, что Армия обороны Израиля "нацелилась на их безопасные дома", сообщила бригада Иззедина аль-Кассама.

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Одна из ракет попала в трехэтажное здание. В настоящее время известно о пострадавшем 8-летнем ребенке. Она получила ранение средней тяжести и была доставлена ​​в больницу.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".