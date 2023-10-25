Боевики ХАМАС в течение 2 лет использовали проводные телефонные линии, чтобы скрыть свои планы атаковать Израиль, - CNN
Террористическая организация ХАМАС на протяжении двух лет использовала подземные проводные телефонные линии, чтобы тайно планировать будущее нападение на Израиль
Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.
Разведданные, переданные Соединенным Штатам, свидетельствуют, что некоторые боевики ХАМАС планировали нападение на Израиль и общались через телефонные линии, которые были встроены в сеть тоннелей в Газе. Это позволяло террористам тайно общаться друг с другом, а представители израильской разведки не могли их отследить.
По словам источников, они избегали использования компьютеров или мобильных телефонов во избежание обнаружения израильской или американской разведки.
"Было не так много дискуссий, туда-сюда и координации вне непосредственной зоны", - сказали в источнике.
ХАМАС скрывал свои планы с помощью старомодных контрразведывательных мероприятий, таких как проведение личных совещаний по планированию и удержанию от цифровой связи, сигналы которой израильтяне могут отслеживать.
- Палестинские боевики ХАМАСа атаковали Израиль из северокорейского оружия. Об этом свидетельствуют видео и оружие, захваченное израильскими военными.
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