Боевики ХАМАС в течение 2 лет использовали проводные телефонные линии, чтобы скрыть свои планы атаковать Израиль, - CNN

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Разведданные, переданные Соединенным Штатам, свидетельствуют, что некоторые боевики ХАМАС планировали нападение на Израиль и общались через телефонные линии, которые были встроены в сеть тоннелей в Газе. Это позволяло террористам тайно общаться друг с другом, а представители израильской разведки не могли их отследить.

По словам источников, они избегали использования компьютеров или мобильных телефонов во избежание обнаружения израильской или американской разведки.

"Было не так много дискуссий, туда-сюда и координации вне непосредственной зоны", - сказали в источнике.

ХАМАС скрывал свои планы с помощью старомодных контрразведывательных мероприятий, таких как проведение личных совещаний по планированию и удержанию от цифровой связи, сигналы которой израильтяне могут отслеживать.