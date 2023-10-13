Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Боевики ХАМАС собирали пожертвования в криптовалюте из-за соцсетей, - CNN

Боевики ХАМАС собирали пожертвования в криптовалюте из-за соцсетей, - CNN

13 октября, 2023 пятница
08:40
Мир

Иран стал одним из самых щедрых финансовых спонсоров ХАМАС, предоставляя боевикам важнейшие ресурсы, необходимые для осуществления террористических актов

Об этомпишет CNN.

Отмечается, что следователи в США обнаружили другой источник дохода, кроме финансирования Ирана: онлайн-доноры, предлагающие поддержку в криптовалюте.

CNN сообщает, что еще до того, как ХАМАС совершил нападение на Израиль, представители Департамента юстиции в Вашингтоне проводили уголовное расследование по использованию боевиками криптовалюты из-за вероятных лиц, которые отмывали деньги.

Юристы министерства юстиции обнародовали подробности своего дела: обнародованные данные показывают, что это связано с криптовалютными счетами, связанными с ХАМАС, которые правительство США конфисковало три года назад.

Использование боевиками цифровой валюты является одним из многих способов, которыми группа пыталась собрать средства, избегая санкций.

ХАМАС использовал Facebook и Twitter, чтобы публиковать адреса своих крипто-кошельков и сообщать людям, как делать пожертвования. Неизвестно сколько денег боевики получили в криптовалюте, но есть доказательства того, что они накопили значительные суммы.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали Газу. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Газой. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В ночь с 10 на 11 октября авианосец ВС США "Джеральд Форд" прибыл на восточные берега Средиземноморья.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

13 октября ЦАХАЛ предупредил ООН, что все палестинское население на севере Газа должно переселиться в южную часть в течение 24 часов.

Израиль
Палестина
терроризм
криптовалюта
Читайте также:
Авдіївка
12 октября, 2023 четверг
Эксперты ISW назвали причины наступления россиян на Авдеевку
долар рубль
11 октября, 2023 среда
Путин приказал экспортерам РФ продавать валютную выручку для стабилизации курса рубля
Карта. Авдіївка-1010
12 октября, 2023 четверг
Враг бросает большинство сил севернее Авдеевки: начальник ГВА о ситуации в городе и вокруг
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.79
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
13 октября
09:33
Укрзализныци не хватает 30% персонала, по некоторым направлениям – до 50%, - Лященко
09:14
ВАКС утвердил соглашение прокурора с адвокатом, которого вместе с экспредседателем Верховного Суда разоблачили на взятке $2,7 млн
09:07
Британская разведка считает, что РФ накапливает ракеты для атак зимой по Украине
09:06
Эксклюзив
В Купянском районе оккупанты активно штурмуют украинские позиции, но ВСУ контролируют ситуацию, - и.о. начальника РВА
08:58
Обзор
В Польше пройдут самые важные выборы с 1989 года, немцы боятся, что ВСУ уничтожат их ракетами Крымский мост. Акценты мировых СМИ 13 октября
08:40
Ташева: государство не будет преследовать жителей ТОТ за получение паспорта РФ
08:35
нефть
Нефть Brent подорожала до $86,50 за баррель на фоне ужесточения санкций США против РФ
08:26
Интервью
Внимание к Украине в американском обществе сейчас на четвертом месте, - Питер Померанцев
08:19
OPINION
Николай Княжицкий
15 октября – премьера фильма о запрете деятельности российской церкви
08:07
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 1030 окупантов, 26 танков и 44 артсистемы, - Генштаб
07:55
Число погибших в Газе превысило 1500 человек
07:55
За 30 лет Антарктида потеряла 7,5 трлн тонн льда, - ученые
07:35
Авианосец США прибыл в Южную Корею, несмотря на угрозы КНДР
07:23
Латвия
Латвия закрывает КПП на границе с РФ, который Кремль определил пунктом въезда украинцев
07:10
Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора в Газе и Ливане
06:51
ЦАХАЛ заявил, что палестинцам следует эвакуироваться с севера Газы в течение суток
06:26
Армия РФ продвинулась возле Авдеевки на 4,5 кв. км, оккупанты терпят большие потери, - ISW
05:55
Анонс
Евро-2024: расписание отборочных матчей 13 октября
04:04
Великобритания отправляет военные самолеты и корабли для поддержки Израиля
03:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 октября
02:20
WBA отреагировала на апелляцию Дюбуа по результату боя с Усиком
02:06
Укрзализныця предупредила об изменении движения ряда поездов из-за схождения грузовых вагонов
01:50
В Белом доме сообщили, когда Байден подаст запрос на дополнительное финансирование для Украины
01:05
Украинский военный попал в плен во время высадки десанта в Крыму, - разведка
00:39
Сиярто в четвертый раз за время полномасштабного вторжения РФ в Украину прилетел в Москву
00:39
Warner Bros. презентовала новый трейлер фильма "Вонка"
00:21
США приступают к эвакуации своих граждан из Израиля
2023, четверг
12 октября
23:51
Обновлено
Украина разбила Люксембург и не пустила в отрыв Англию в отборе молодежного Евро-2025
23:51
Алексей Арестович
Против Арестовича возбудили дело из-за сексистских высказываний, - нардепка Совсун
23:43
Обновлено
Евро-2024: Хорватия проиграла Турции, Испания победила Шотландию, результаты других матчей 12 октября
23:29
Власти российских Белгорода и Брянска сообщили о сбитых беспилотниках
23:06
Обновлено
В Иерусалиме неизвестный обстрелял полицейский участок: есть жертва и раненые
22:53
На фронте погиб воспитанник киевского "Динамо"
22:51
ЕС заставил Маска удалила сотни связанных с ХАМАСом аккаунтов на Х
22:16
Страны G7 заморозили активы РФ на $280 млрд: их будут блокировать пока Москва не компенсирует потери Украины
21:51
США предоставят Украине большую партию дронов-камикадзе Switchblade 600, - Newsweek
21:50
Эрдоган назвал удары Израиля по сектору Газа бойней и раскритиковал США
21:43
Эксклюзив
Андрей Дещица
Дипломат Дещица объяснил, зачем Путин продвигает себя на роль "миротворца" в палестино-израильском конфликте
21:17
Эксклюзив
Нетаньяху могут вытеснить из политики после завершения острой фазы конфликта в Израиле, - дипломат Хара
20:59
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
В Украине расширяется спектр средств ПВО. Колонка Сергея Згурца
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV