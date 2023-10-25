"Боевики ХАМАС обречены": Нетаньяху рассказал о подготовке к наземной операции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о подготовке к наземной операции в секторе Газа
Об этом пишет Sky News.
По словам Нетаньяху, подготовка к вводу войск в сектор Газа продолжается, армия оборона Израиля уже уничтожила тысячи террористов.
"Все боевики ХАМАС обречены", - подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В то же время премьер отказался раскрывать детали планов Израиля о наземной операции, поскольку они должны быть секретными для общественности.
"Я хочу внести ясность: сроки проведения операции ЦАХАЛа единогласно определяются руководящим войной кабинетом вместе с начальником Генерального штаба. Мы работаем для того, чтобы обеспечить наилучшие оптимальные условия для проведения последующих операций", - говорит Нетаньяху.
- 23 октября Белый дом заявил, что коммуникирует с Израилем по поводу его стратегии, целей и других важных аспектов в борьбе против ХАМАСа, но США не будут диктовать действия стране.
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