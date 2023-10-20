Боевики ХАМАС использовали во время нападения на Израиль северокорейское оружие, - AP

Об этом пишет АР.

Отмечается, что официальные лица Южной Кореи, два эксперта по северокорейскому оружию и анализ Associated Press палестинского оружия, захваченного Израилем, указывают на то, что ХАМАС использует реактивный гранатомет F-7 из КНДР.

"Реактивные гранатометы стреляют одной боеголовкой и могут быстро перезаряжаться, что делает их ценным оружием для партизанских сил в постоянных столкновениях с тяжелыми транспортными средствами", - говорится в сообщении.

По словам эксперта по оружию Джензен-Джонса, F-7 были задокументированы в Сирии, Ираке, Ливане и Газе: "Северная Корея долгое время поддерживает палестинских боевиков, их оружие ранее было задокументировано среди запрещенных поставок".

ХАМАС опубликовал изображения своих истребителей с пусковой установкой с реактивной гранатой с характерной красной полосой вдоль боеголовки и другими соответствующими F-7 элементами дизайна. Это отметил старший научный сотрудник Small Arms Survey, написавший пособие к легкому вооружению Пхеньяна Мэтту Шрёдеру: "Не удивительно видеть оружие Северной Кореи из ХАМАС".

Ранее на видео и фото ХАМАС были видны боевики с северокорейской управляемой противотанковой ракетой Bulsae. Джензен-Джонс сказал, что они также могли использовать северокорейскую самозарядную винтовку Type 58, вариант автомата Калашникова.

"Многие северокорейские оружия были предоставлены Ираном группам боевиков, и считается, что это основной способ, с помощью которого палестинские боевики получили северокорейское оружие", - считает Джензен-Джонс.