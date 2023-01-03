Боевики "Исламского государства" заявили об ответственности за теракт в аэропорту Кабула
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на силы Талибана в Кабуле
Об этом говорится в сообщении Reuters в понедельник.
"Группировка боевиков сообщила в Telegram, что в результате их атаки в воскресенье погибли 20 человек и 30 получили ранения", - отмечается в сообщении.
Между тем, МВД Афганистана опровергло заявление ИГ о количестве погибших и отметило, что обнародует официальное количество погибших.
- Напомним, в воскресенье утром в аэропорту Кабула раздался взрыв. Инцидент произошел на входе в военную секцию международного аэропорта. По предварительным сообщениям, это была атака террориста-смертника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.64Продажа 42.74
- Актуальное
- Важное