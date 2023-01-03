Об этом говорится в сообщении Reuters в понедельник.

"Группировка боевиков сообщила в Telegram, что в результате их атаки в воскресенье погибли 20 человек и 30 получили ранения", - отмечается в сообщении.

Между тем, МВД Афганистана опровергло заявление ИГ о количестве погибших и отметило, что обнародует официальное количество погибших.

Напомним, в воскресенье утром в аэропорту Кабула раздался взрыв. Инцидент произошел на входе в военную секцию международного аэропорта. По предварительным сообщениям, это была атака террориста-смертника.

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