Об этом сообщает Xinhua.

Нападение произошло вечером возле села, которое недалеко от города Халис, примерно в 70 км к северо-востоку от столицы Багдада, сообщил мэр города Удай аль-Хадран.

Сначала боевики расстреляли автомобиль, а затем толпу собравшихся вокруг машины крестьян. В результате – 8 мирных жителей погибли, еще 7 – получили ранения.

На место происшествия была направлена делегация оперативного командования, а также иракские силовики.

12 июля в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Магер аль-Агал.

Уже в октябре силы специальных операций США нанесли два удара по "Исламскому государству" на Севере Сирии, ликвидировав трех высокопоставленных лиц, ответственных за вооружение и вербовку бойцов и планирование нападений.

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