Боевики ИГИЛ расстреляли крестьян и машину с гражданскими в Ираке, есть погибшие
19 декабря боевики "Исламского государства" расстреляли оказавшийся рядом гражданский автомобиль и местных жителей. Погибли 8 человек, еще 7 - получили ранения
Об этом сообщает Xinhua.
Нападение произошло вечером возле села, которое недалеко от города Халис, примерно в 70 км к северо-востоку от столицы Багдада, сообщил мэр города Удай аль-Хадран.
Сначала боевики расстреляли автомобиль, а затем толпу собравшихся вокруг машины крестьян. В результате – 8 мирных жителей погибли, еще 7 – получили ранения.
На место происшествия была направлена делегация оперативного командования, а также иракские силовики.
- 12 июля в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Магер аль-Агал.
- Уже в октябре силы специальных операций США нанесли два удара по "Исламскому государству" на Севере Сирии, ликвидировав трех высокопоставленных лиц, ответственных за вооружение и вербовку бойцов и планирование нападений.
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