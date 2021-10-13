Боевик "ЛНР" с повязкой наблюдателя осуществлял разведку позиций ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

По данным ТКГ, сегодня около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием работ по разминированию проводила разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативная группа украинских военнослужащих задержала боевика. Им оказался уроженец Алчевска Луганской области Андрей Косяк 1978 года. У него изъяли оружие и боеприпасы.

Украинская сторона в ТКГ показала фото "военного билета" боевика. Там указано, что в феврале 2021-го он получил паспорт гражданина РФ, есть информация о выданном ему оружии - АК-74, а также о вакцинации российским препаратом от коронавируса Спутник V.



