Боевик "ЛНР" с повязкой наблюдателя осуществлял разведку позиций ВСУ
Украинские военнослужащие задержали на Донбассе боевика "ЛНР". Он под прикрытием с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций украинской армии
Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
По данным ТКГ, сегодня около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием работ по разминированию проводила разведку оставленных позиций ВСУ.
Оперативная группа украинских военнослужащих задержала боевика. Им оказался уроженец Алчевска Луганской области Андрей Косяк 1978 года. У него изъяли оружие и боеприпасы.
Украинская сторона в ТКГ показала фото "военного билета" боевика. Там указано, что в феврале 2021-го он получил паспорт гражданина РФ, есть информация о выданном ему оружии - АК-74, а также о вакцинации российским препаратом от коронавируса Спутник V.
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