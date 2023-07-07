Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Прокуроры доказали, что в ноябре 2019 года мужчина, имевший судимость за кражу с проникновением, из-за трудностей с поиском работы приехал в оккупированный террористической организацией "ЛНР" Луганск. Там он присоединился к подконтрольной российским оккупантам "народной милиции ЛНР".

"Сначала "гастарбайтер" обогащался на войне против Украины будучи оператором противотанковой управляемой ракеты второго армейского корпуса "народной милиции ЛНР", которой уничтожал украинскую технику. Позже как разведчик следил за размещением и передвижением личного состава ВСУ возле поселка Ломоватка Луганской области". передавал командованию для дальнейших атак на позиции наших военных", - говорится в сообщении.

Боевик самопровозглашенной "ЛНР" был задержан у наблюдательного поста в Бахмутском районе. Он был под хмельком.

Мужчину признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины).