Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Боевик "ЛНР", передававшего врагу информацию о позициях ВСУ, приговорили к 10 годам заключения

Боевик "ЛНР", передававшего врагу информацию о позициях ВСУ, приговорили к 10 годам заключения

7 июля, 2023 пятница
15:46
Криминал

Суд назначил 10 лет лишения свободы боевику "ЛНР", следившему за размещением и передвижением ВСУ, в частности в Бахмутском районе

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Прокуроры доказали, что в ноябре 2019 года мужчина, имевший судимость за кражу с проникновением, из-за трудностей с поиском работы приехал в оккупированный террористической организацией "ЛНР" Луганск. Там он присоединился к подконтрольной российским оккупантам "народной милиции ЛНР".

"Сначала "гастарбайтер" обогащался на войне против Украины будучи оператором противотанковой управляемой ракеты второго армейского корпуса "народной милиции ЛНР", которой уничтожал украинскую технику. Позже как разведчик следил за размещением и передвижением личного состава ВСУ возле поселка Ломоватка Луганской области". передавал командованию для дальнейших атак на позиции наших военных", - говорится в сообщении.

Боевик самопровозглашенной "ЛНР" был задержан у наблюдательного поста в Бахмутском районе. Он был под хмельком.

Мужчину признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

  • 29 июня приговор получил боевик "ДНР", пытавшийся попасть в ряды одного из подразделений бригады специального назначения "Азов". Он проведет за решеткой 8 лет.
Луганщина
Война с Россией
Читайте также:
6 июля, 2023 четверг
На ЗАЭС сейчас находятся около 700 россиян, на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда, – Энергоатом
пшениця зерно
6 июля, 2023 четверг
"Черное зерно": в Украине расследуют деятельность сотен компаний, продававших продукцию на миллионы евро в ЕС
Сергій Лавров
7 июля, 2023 пятница
NBC: Лавров провел с эксчиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине. В Госдепе отреагировали
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.68
    Покупка 36.68
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.1
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 июля
16:47
Shazam
Shazam научился идентифицировать песни из YouTube, Instagram и TikTok
16:46
Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2
16:42
Лубинец заявил, что Международный комитет Красного Креста не выполняет свой мандат.
16:39
НАТО
Помощь Украине поддерживают 65% граждан стран – членов НАТО, – опрос
16:25
Эксклюзив
Симуляторы F-16 от Чехии помогут сократить курс обучения украинцев, – главред Defense Express Катков
16:22
В мире пройдут 33 митинга в поддержку приглашения Украины в НАТО
16:17
Поставляли лекарства в военные госпитали РФ: СБУ разоблачила фармакологическую компанию на Житомирщине
16:15
Лукашенко
Лукашенко потребовал извинений от всех, кто называет его диктатором
16:01
OPINION
Коррупция не заложена в генах
15:55
Организаторы Евровидения определились с городом, принимающим конкурс в 2024 году
15:52
Оккупационная администрация Мариуполя разработала план эвакуации коллаборантов, документации и ценного имущества
15:39
Швейцария официально присоединилась к европейскому проекту "Небесный щит"
15:35
Культовое авто из "Назад в будущее" продали по цене суперкара
15:27
Киевлян будут учить, как действовать в условиях радиационного и химического загрязнения
15:26
Tesla авто
Tesla обещает почти 500$ скидки новым покупателям электрокаров в Китае: условия
15:18
Российская армия нанесла удар из С-300 по Запорожью
15:12
Великобритания передаст Украине 17 специальных пожарных машин
15:08
Столтенберг: Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина – НАТО в Вильнюсе
14:59
Развитие шизофрении может начаться во время раннего периода развития плода, - ученые
14:49
Обновлено
Зеленский прибыл в Словакию и встретился с президентом Чапутовой
14:49
Обновлено
Чехия передаст Украине ударные вертолеты и крупнокалиберные боеприпасы
14:42
Threads превзошел ChatGPT и стал приложением, которое быстрее всего охватило 1 млн пользователей
14:38
Фотограф Гера Артемова из Украины попала в краткий список конкурса Prix Pictet 2023
14:38
Сменяют демографический состав: с момента оккупации в Севастополь завезли 157 тыс. россиян
14:34
В августе выйдет в свет книга Сергея Руденко "Бой за Киев"
14:28
В Харьковской области отменили запрет на массовые мероприятия в зданиях с укрытиями
14:19
Ученые доказали, что обычный препарат от давления продлевает продолжительность жизни и замедляет старение у животных
14:14
НАТО
"Перемещение ядерного оружия в Беларусь прямо угрожает нашему обществу": Польша, Латвия и Литва обратились к генсеку и партнерам по НАТО
14:06
OPINION
Богдан Данилишин
Только 2 млн тонн в июне. Как Россия блокирует "зерновое соглашение"
14:05
ВАКС
ВАКС объявил приговор коммерческому директору Павлоградского химзавода Валерию Кириллову
14:01
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
13:57
ветер
Порывы ветра могут вплоть до шторма: Наталья Диденко о погоде на 8 и 9 июля
13:52
ДТЭК расконсервирует энергоблоки для увеличения мощности в системе
13:52
Лубинец: Украина за время полномасштабной войны вернула из российского плена 2576 граждан, из которых 144 - гражданские
13:39
Артем Чех
Писатель и воин ВСУ Артем Чех: Думаю, сейчас общество не готово читать книги о войне
13:39
Партнерский материал
"Бедный, но сексуальный": как Берлин превратился в одну из самых популярных европейских столиц
13:22
За 500 дней полномасштабной войны в Украине погибло втрое больше гражданских, чем за 8 лет на востоке, - ООН
13:12
Nordwind Airlines
Руководителям авиакомпаний "Россия" и Nordwind Airlines грозит до 9 лет за полеты в Крым
13:04
Анналена Бербок
Глава МИД Германии выступила против предоставления Штатами кассетных боеприпасов Украине
13:00
Позволил россиянам использовать подвальное помещение храма как застенку: против клирика из Киевщины открыли уголовное производство
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV