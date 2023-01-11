Разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 стал одним из немногих зарубежных образцов современного вооружения и военной техники, что попал в ряды ВСУ еще до полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину в феврале 2022 года.

Первый контракт на поставку двух комплексов (в сумме шесть беспилотников, две станции управления и 200 управляемых ракет) был подписан в 2018 году, а уже в марте 2019 все шесть Bayraktar TB2 стали на вооружение Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Впоследствии, в 2020 году, стало известно о желании Украины закупить еще одну партию Bayraktar TB2 – в июле 2021 года по меньшей мере один комплекс получили уже Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины – в их руках оказалась обновленная версия БПЛА с радиусом действия в 300 км (против 150 км в стандартной версии), а также с морской станцией управления в составе комплекса (включая мобильную и стационарную).

Сколько сегодня беспилотников Bayraktar TB2 находится в ВСУ, сказать сложно, учитывая, что точное количество поставленных БПЛА не разглашается. Но в конце июня министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что с 24 февраля 2022 года ВСУ в рамках контрактов получили от Турции до 50 единиц БПЛА Bayraktar TB2 и планируется закупка еще десятков.

В конце концов стоит упомянуть и о начатом Литвой в мае "флешмобе" по закупке БПЛА Bayraktar TB2 для ВСУ путем сбора средств в рамках краудфандинговой кампании — более 5 млн долларов, необходимых на закупку одного БПЛА, были собраны за три с половиной дня, в то же время турецкая компания Baykar Makina заявила, что передаст беспилотник безвозмездно.

К этой акции присоединились Польша, Норвегия, Канада и Латвия. В то же время в Украине в июне стартовала акция "Народный "Байрактар", которую организовали Благотворительный фонд Сергея Притулы и блогер Игорь Лаченков — за три дня удалось собрать 600 млн гривен на закупку четырех БПЛА Bayraktar TB2 — три из них Baykar Makina передала безвозмездно, вместе с тем средства были направлены на проект закупки спутника ICEYE.

Еще один комплекс Bayraktar TB2 (три БПЛА, станция управления, боеприпасы и другое оборудование) был приобретен фондом компетентной помощи армии "Вернись живым" для ГУР МОУ за 16,5 млн долларов.

Тактико-технические характеристики Bayraktar TB2

Беспилотник оснащен двигателем Rotax 912 (но Турция планировала заменить их на двигатели собственного производства), имеет автономность в 27 часов и может развивать максимальную скорость до 222 км/ч (крейсерская – 130 км/ч). Имеет следующие размеры: ромах крыльев в 12 м, длина – 6,5 м, высота – 2,2 м. Максимальная взлетная масса – 650 кг, может переносить 150 кг полезной нагрузки, из которых 55 кг – это оптико-электронная станция. Потолок беспилотника – 8200 м.

Разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2, фото: gettyimages

Отдельно стоит рассказать об управлении этим беспилотником – оно осуществляется с наземной станции на базе автомобиля. И здесь стоит заметить такой интересный момент – эти станции могут "передавать" управление Bayraktar TB2 от одной к другой. Таким образом можно с помощью станций управления расширять оперативный радиус действия этого беспилотника. В то же время радиус связи с центром управления беспилотника составляет 150 км, в обновленной версии – до 300 км.

ВСУ бьют оккупантов из Bayraktar TB2 рядом высокоточных боеприпасов, на фото — МАМ-С, фото: ukrmilitary

Основное вооружение Bayraktar TB2 – высокоточные боеприпасы MAM-L и MAM-C. Боеприпас MAM-L имеет полуактивную систему наведения по лазерному лучу и может попадать в цель с вероятным круговым отклонением не более 1 м. Вес - 22 кг, из них 8-10 кг - боевая часть, дальность применения - до 14 км. В то же время MAM-C это, в сущности, 70-мм корректируемая ракета Cirit без двигателя. Имеет вес 6,5 кг, из них 2,5 кг – боевая часть. Дальность – до 8 кг. Среди вариантов вооружения возможны противотанковые ракеты UMTAS, ракеты TUBITAK-SAGE BOZOK, бомбы TUBITAK-SAGE TOGAN и т.д.

Bayraktar TB2 в войне в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения разведывательно ударный беспилотник Bayraktar TB2 стал настоящей угрозой для российских оккупационных войск, несмотря на наличие в армии РФ многочисленных средств противовоздушной обороны. Уже 24 февраля турецкий беспилотник нашел для себя первые цели – ими стали два танка, пораженные точным ударом высокоточного боеприпаса MAM-L.

А 26 февраля появилась информация (а впоследствии и видео), что Bayraktar TB2 уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами — и это, без преувеличения, помогло значительно замедлить продвижение российских войск в Киевской и Черниговской областях.

Bayraktar TB2 также стал непосредственным участником освобождения острова Змеиный - турецкий беспилотник уничтожал российские катера "Раптор", зенитные ракетные комплексы "Тор", попал в российский Ми-8 при попытке высадки десанта на остров.

В то же время едва ли не рекордное за короткий промежуток времени количество техники Bayraktar TB2 уничтожило после того, как в ВСУ появились противорадиолокационные ракеты HARM, несколько расчистившие небо для беспилотника — как сообщал в свое время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, с 31 августа по 2 сентября два Bayraktar TB2 уничтожили техники оккупантов на 26,5 млн долларов. В целом же, по данным портала Oryx, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла от ударов турецких беспилотников более 90 целей.

В то же время стоит упомянуть, что основная функция этого беспилотника все же не ударная, а разведывательная, для которой прежде всего и используются эти беспилотники на поле боя. И здесь Bayraktar TB2 тоже может похвастаться довольно приличными показателями, потому что он может с 50 км различать вражескую технику и определять ее координаты, чтобы артиллеристы могли метким огнем уничтожить ее.

Алексей Левков, Defense Express – специально для Эспрессо.