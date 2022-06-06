Боевая мощь россиян снижена, ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке, - ISW
Украинские Вооруженные силы провели успешные контратаки в Северодонецке на Луганщине, благодаря чему снизили боевую мощь оккупантов
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Несмотря на то, что россияне продолжают сбрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные провели успешную контратаку в Северодонецке за последние 48 часов и оттеснили российские войска на восточную окраину города. Кроме того, оккупантов оттеснили и с южных населенных пунктов.
В Институте отметили, что украинские военные, вероятно, пытаются использовать продолжающееся сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.
"Контрнаступательное давление Украины, скорее всего, продолжит привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси", - говорится в сообщении.
- Ранее Сергей Гайдай сообщил, что в бомбоубежищах Азота находится примерно 500 человек, среди них есть 36 детей. Они отказываются эвакуироваться.
- В течение 5 июня из Лисичанска благодаря военным, волонтерам, полиции и спасателям эвакуировали 98 человек.
- Согласно данным Генштаба, россияне продолжают наступать на Славянск, возобновили наступательные действия на Лиманском направлении и обстреливали позиции украинских защитников в районах Северодонецка и Лисичанска.
- Также 5 июня глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сказал, что Вооруженные силы Украины отбили половину Северодонецка и зачистили от оккупационной армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.38
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.74
- Актуальное
- Важное