Боевая мощь россиян снижена, ВСУ провели успешные контратаки в Северодонецке, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Несмотря на то, что россияне продолжают сбрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные провели успешную контратаку в Северодонецке за последние 48 часов и оттеснили российские войска на восточную окраину города. Кроме того, оккупантов оттеснили и с южных населенных пунктов.

В Институте отметили, что украинские военные, вероятно, пытаются использовать продолжающееся сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления.

"Контрнаступательное давление Украины, скорее всего, продолжит привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси", - говорится в сообщении.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что в бомбоубежищах Азота находится примерно 500 человек, среди них есть 36 детей. Они отказываются эвакуироваться.

В течение 5 июня из Лисичанска благодаря военным, волонтерам, полиции и спасателям эвакуировали 98 человек.

Согласно данным Генштаба, россияне продолжают наступать на Славянск, возобновили наступательные действия на Лиманском направлении и обстреливали позиции украинских защитников в районах Северодонецка и Лисичанска.

Также 5 июня глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сказал, что Вооруженные силы Украины отбили половину Северодонецка и зачистили от оккупационной армии.

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