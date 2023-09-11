Боец ВСУ: В районе Роботино враг пытается загонять наших хлопцев в огневые мешки

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

В районе Роботино продолжаются бои высокой интенсивности. С обеих сторон работает артиллерия. Враг поднимает в небо авиацию, идут стрелковые бои. На этом направлении мы имеем тактические успехи, но это дается нам очень тяжелой ценой. Оккупанты пытаются контратаковать. В районе Роботино работают российские профессиональные подразделения, но мы их уже достаточно потрепали", - заметил Денисов.

По словам бойца, авиацией и ударными БПЛА "Ланцет" враг охотится за нашей техникой, а FPV дронами - за нашей пехотой.

"В результате качественной разведки, ВСУ постепенно продавливают оборону врага, расширяя линию фронта. Оккупанты пытаются загонять наших ребят в огневые мешки. То есть россияне отступают, а затем пытаются накрыть артиллерией и авиацией с флангов. Но Силы обороны не дают в такое себя втянуть". подчеркнул Денисов.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ривнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донетчины. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей" освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось, что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы на Донетчине.

Украинские силы продвинулись севернее Роботино на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области к селу Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

8 сентября в ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового на Запорожье. В тот же день стало известно, что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботино.





