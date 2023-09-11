Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Боец ВСУ: В районе Роботино враг пытается загонять наших хлопцев в огневые мешки
Эксклюзив

Боец ВСУ: В районе Роботино враг пытается загонять наших хлопцев в огневые мешки

11 сентября, 2023 понедельник
16:51
Война с Россией

Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов отметил, что на Запорожском направлении Силы обороны постепенно продавливают оборону врага, расширяя линию фронта

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

В районе Роботино продолжаются бои высокой интенсивности. С обеих сторон работает артиллерия. Враг поднимает в небо авиацию, идут стрелковые бои. На этом направлении мы имеем тактические успехи, но это дается нам очень тяжелой ценой. Оккупанты пытаются контратаковать. В районе Роботино работают российские профессиональные подразделения, но мы их уже достаточно потрепали", - заметил Денисов.

По словам бойца, авиацией и ударными БПЛА "Ланцет" враг охотится за нашей техникой, а FPV дронами - за нашей пехотой.

"В результате качественной разведки, ВСУ постепенно продавливают оборону врага, расширяя линию фронта. Оккупанты пытаются загонять наших ребят в огневые мешки. То есть россияне отступают, а затем пытаются накрыть артиллерией и авиацией с флангов. Но Силы обороны не дают в такое себя втянуть". подчеркнул Денисов.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ривнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донетчины. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей" освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось, что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы на Донетчине.

Украинские силы продвинулись севернее Роботино на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области к селу Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

8 сентября в ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового на Запорожье. В тот же день стало известно, что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботино.



 

Новости
російська армія
военные силы Украины
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
наступление ВСУ
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
10 сентября, 2023 воскресенье
ВСУ зашли в Опытное на окраине Донецка, - глава Авдеевки Барабаш
Україна - Англія
10 сентября, 2023 воскресенье
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 5-го тура
Лавров
10 сентября, 2023 воскресенье
"Ничего хорошего в этом нет": Лавров отреагировал на учения США в Армении
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.25
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
11 сентября
18:15
Поддерживал атаки РФ по Украине "в ответ на накачку западным оружием": жителю Донетчины сообщили о подозрении
18:07
OPINION
Ресентимент Глобального Юга
18:01
Обновлено
Дополнительная поддержка энергетики Украины и новый пакет оборонной помощи: Зеленский встретился с главой МИД Германии
17:38
Грузия ввела для Китая безвизовый режим
17:23
Павел Климкин
Климкин: Нам нужно прекратить скулить и рассказать свою историю об уникальности как части Запада
17:04
Обновлено
РФ обстреляла медучреждение на Херсонщине: пострадали фельдшер и пациентка
17:02
Эксклюзив
ракета ATACMS
Defense Express: Ракеты ATACMS могут сыграть решающую роль в операции по освобождению Крыма
17:00
Борис Филатов
В Московском суде сообщили, что заочно арестовали мэра Днепра Филатова
16:57
Япония завершила первый этап сброса очищенной воды с АЭС на Фукусиме
16:27
"Это не фильм со счастливым концом": Зеленский о победе в войне
16:25
Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)
В Украине расширили карту туристических магнитов: все регионы и Крым
16:22
Скандал с выключенным Starlink в Крыму: Маск заявил, что не считает себя предателем, потому что "США не воюют с РФ"
16:04
OPINION
Латынина, Фридман, Ткач и украинская журналистская солидарность
15:49
Эксклюзив
"Враг нервничает, вопит, что Донецк в опасности": военный эксперт Селезнев об освобождении части Опытного возле Авдеевки
15:46
Hubble сфотографировал галактику в небольшом созвездии Секстант
15:34
НАТО
Отработают противостояние российской агрессии: НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны
15:20
РФ планирует возобновить производство советских танков Т-80 с нуля
15:11
Россия дважды обстреляла Никополь: пострадали трое мужчин
15:09
Обновлено
Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР
15:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:00
ООН
"Не выглядят случайными": в ООН назвали пытки россиянами украинцев синонимом агрессии
14:47
В Кремле хотят "разобраться", почему Армения проводит военные учения из США
14:37
Сбывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов: в Киеве разоблачили "детективное агентство"
14:22
ГУР: после операции "Синица" из Ми-8 выросло количество желающих россиян сдаться в плен
14:17
Вышел первый тизер фильма "Аквамен и потерянное королевство"
14:06
Обновлено
Лидер КНДР совершит визит в Россию
14:06
OPINION
Андрей Яницкий
Дело Коломойского: как нефть испортила ПриватБанк
14:05
Обновлено
РФ уменьшила количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море
14:03
Стоимость нефти упала до 10-месячного максимума, однако все еще выше $90 за баррель
13:58
Более 75% украинцев согласны с тем, что Зеленский прямо ответственен за коррупцию в правительстве и ОВА, - исследование
13:57
Режим Лукашенко набирает собственный НПК из вагнеровцев, которые отказываются воевать в Украине, – Центр насцпротиву
13:42
Минцифра трансформирует Госстат: в Украине запустили опрос о занятости граждан
13:24
На Netflix появился трейлер сериала о подростке с расстройством пищевого поведения
13:21
В ближайшее время в Украине будет продолжаться тепло, осадков не ожидается: прогноз погоды от Натальи Диденко
13:13
Журналисты раскрыли схемы замглавы ОПУ Шурмы, из-за которых Украина недополучила налогов на сотни миллионов
13:13
46 установок "Искандер" - это не так много, вопрос о том, сколько ракет сможет оккупант обеспечить для этих установок, - Игнат
13:12
Строительство военного мемориального кладбища: в Минветеранов сказали, когда планируют сдать первую очередь
13:08
Эксклюзив
Политолог Магда объяснил, почему Путин и Си Цзиньпин проигнорировали G20
12:59
На ВОТ враг ограничил выезд из сел для увеличения явки на псевдовыборах
12:51
Глава Минфина назвал вероятный курс доллара в Украине в 2024 году
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV