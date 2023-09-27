Боец ВСУ: Либо "жест доброй воли", либо уничтожение - Бахмут будет взят в кольцо
Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что борьба за Бахмут для врага пошла не по плану
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Борьба за Бахмут для врага пошла не по плану. С самого начала было понятно, что Бахмут расположен в низине, рядом высоты и логично было запустить врага в город и расстреливать в самом Бахмуте. Тогда захватчики пошли на мясные штурмы и за Бахмут развернулась долгосрочная битва. Сейчас они в Бахмуте, а наша артиллерия на высотах. С севера в Часовом Яру, с юга в Клещиевке, Андреевке. Дорога Мариуполь - Донецк - Горловка через Бахмут на Славянск и Харьков уже под огневым контролем Украины", - пояснил Сазонов.
По его словам, вскоре будет простреливаться и трасса Бахмут – Лисичанск. Когда ВСУ возьмут дорогу под огневой контроль, обеспечивать свои войска захватчикам будет гораздо труднее.
"На севере от Бахмута продолжаются ожесточенные бои у Богдановки, Григорьевки, но рядом Берховское водохранилище откуда видно окрестности Бахмута. Всю логистику противника мы возьмем под огневой контроль. То есть ВСУ будет брать Бахмут в кольцо, и у врага выбор небольшой - или "жест доброй "или мы их уничтожим, как было в Андреевке", - подчеркнул Сазонов.
- Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов отметил , что враг сменил уже не одну бригаду и подразделение на Бахмутском направлении.
- С начала полномасштабного вторжения враг потерял в войне с Украиной 276 990 военных
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