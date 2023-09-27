Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Боец ВСУ: Либо "жест доброй воли", либо уничтожение - Бахмут будет взят в кольцо
Эксклюзив

Боец ВСУ: Либо "жест доброй воли", либо уничтожение - Бахмут будет взят в кольцо

27 сентября, 2023 среда
09:46
Война с Россией

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что борьба за Бахмут для врага пошла не по плану

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Борьба за Бахмут для врага пошла не по плану. С самого начала было понятно, что Бахмут расположен в низине, рядом высоты и логично было запустить врага в город и расстреливать в самом Бахмуте. Тогда захватчики пошли на мясные штурмы и за Бахмут развернулась долгосрочная битва. Сейчас они в Бахмуте, а наша артиллерия на высотах. С севера в Часовом Яру, с юга в Клещиевке, Андреевке. Дорога Мариуполь - Донецк - Горловка через Бахмут на Славянск и Харьков уже под огневым контролем Украины", - пояснил Сазонов.

По его словам, вскоре будет простреливаться и трасса Бахмут – Лисичанск. Когда ВСУ возьмут дорогу под огневой контроль, обеспечивать свои войска захватчикам будет гораздо труднее.

"На севере от Бахмута продолжаются ожесточенные бои у Богдановки, Григорьевки, но рядом Берховское водохранилище откуда видно окрестности Бахмута. Всю логистику противника мы возьмем под огневой контроль. То есть ВСУ будет брать Бахмут в кольцо, и у врага выбор небольшой - или "жест доброй "или мы их уничтожим, как было в Андреевке", - подчеркнул Сазонов.

  • Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов отметил , что враг сменил уже не одну бригаду и подразделение на Бахмутском направлении.
  • С начала полномасштабного вторжения враг потерял в войне с Украиной 276 990 военных




 

Новости
Донетчина
Бахмут
Военные новости
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
26 сентября, 2023 вторник
В Мариуполе неизвестные ударили российского политика ломом по голове
Анджей Дуда
25 сентября, 2023 понедельник
Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши
військовий корабель РФ
26 сентября, 2023 вторник
Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине, - ISW
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.24
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 40.97
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
10:51
Аналитика
Карта боевых действий за период 13-19 сентября: освобождение Клещиевки и затишье перед бурей
10:33
Тем, кто в 8 тыс. км критикует контрнаступление ВСУ, должно быть стыдно, – генерал США Ходжес
10:22
Вся Украина остановится: Зеленский призвал 1 октября масштабной минутой молчания почтить память погибших защитников
10:14
Инфографика
Курс валют на 27 сентября: сколько стоит евро и доллар в обменниках
10:10
Обновлено
Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека, - BBC
09:59
Обзор
Каннабис – лекарство украинских ветеранов, (не) мертвый российский адмирал, Польша хочет экстрадиции Гунька. Акценты мировых СМИ 27 сентября
09:53
Украинская актриса Рита Бурковская получила премию Septimius Awards 2023
09:44
Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком, - Андрющенко
09:34
По требованию Польши импорт зерна из Украины обсудят на встрече послов ЕС
09:27
ФБР
Украина использует опыт ФБР по расследованию преступлений РФ против культурного наследия
09:21
РФ ввела на фронт новую армию: разведка Британии объяснила, как это повлияет на ход войны
09:16
Китай запустил новый спутник дистанционного зондирования Земли
09:07
Обновлено
Число погибших из-за взрыва резервуара с горючим в Нагорном Карабахе возросло до 68
08:40
Ситуация в Черном море: российские ракетоносители отсутствуют
08:36
Маск убрал функцию жалобы на дезинформацию о выборах в соцсети X
08:31
Россия потеряла в Украине за сутки 3 танка, 38 артсистем и 320 солдат, - Генштаб
08:23
В ВМС объяснили, почему количество произведенных в РФ "калибров", вероятнее всего, уменьшится
08:22
Эксклюзив
Гуменюк рассказала, как уничтожение штаба ЧФ РФ повлияло на военно-морскую деятельность врага
07:54
Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Мировскую громаду Днепропетровщины: ранены двое мужчин
07:46
На свадьбе в Ираке в результате пожара погибли более 100 человек
07:16
Экскомандир вагнеровцев Трошев возглавляет новый НДП РФ в Украине, а Росгвардия борется за контроль над группой, - ISW
06:59
F-35
Румыния планирует приобрести 32 истребителя F-35 за $6,5 млрд
06:51
ВСУ существенно снизили боеспособность российских десантников в районе Новопрокоповки, – ISW
06:35
Зеленский подписал закон о пробационном надзоре вместо ареста. Что это значит
05:55
Эстония стала четвертой страной, планирующей переименовать Калининград
05:45
Обновлено
Кубок Украины: расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
05:25
Конгресc США
В обеих палатах конгресса есть двухпартийная поддержка оказания помощи Украине, – Госдеп США
04:47
УАФ отреагировала на решение УЕФА допустить юниорские сборные России на международные соревнования
04:08
Тренер "Валенсии" анонсировал дебют Яремчука за испанский клуб
03:49
Нидерланды назвали ориентировочные сроки передачи F-16 для Украины
03:12
Байден стал первым в истории президентом США, примкнувший к забастовке работников
02:35
Amazon
Федеральная торговая комиссия США обвинила Amazon в подавлении конкуренции и подала в суд
02:31
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 26 сентября
02:10
Украина будет отвечать на атаки РФ по энергоинфраструктуре, - Умеров
01:37
Взрывы прогремели в Подмосковье. Очевидцы пишут о пожаре в районе аэродрома
01:00
Из-за глобального потепления в Антарктиде начали расти цветы
00:59
Польше доверили проведение Суперкубка УЕФА
00:33
"Барселона" неожиданно потеряла очки в матче с "Мальоркой" в Ла Лиге
2023, вторник
26 сентября
23:53
Дональд Трамп
Суд признал Трампа виновным в мошенничестве
22:31
Эксклюзив
В Defence Express рассказали, когда и сколько Украина может получить ракет ATACMS
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV